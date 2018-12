Cadeaux de Noël 2018 : notre sélection de produits pour faire plaisir à coup sûr

Deux semaines avant Noël, voici notre sélection de produits pouvant plaire à un public technophile. Certains sont adaptés aux enfants, notamment pour les initier à la programmation. Il y en a pour toutes les bourses : de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros.

Vous êtes à la recherche d'un cadeau pour un ami « geek », un adolescent ou encore un enfant, mais vous manquez d'idées ? Plutôt qu'une enceinte connectée, voici notre sélection de produits que nous vous recommandons. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais sortent du lot ou répondent bien à un besoin, que ce soit au niveau de leurs fonctionnalités ou du prix.

Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'objets ou de services que nous utilisons au quotidien ou que nous avons pu essayer dans nos labos (sans forcément en publier un test à chaque fois). Pour rappel, nous avons également mis en ligne des guides et sélections pour vous aider dans le choix d'un processeur, d'une carte graphique ou d'un ordinateur portable.

Notre guide d'idées cadeaux et de survie pour les fêtes de fin d'année :

Cadeaux de Noël : notre sélection de produits pour faire plaisir à coup sûr

En panne d'idées pour Noël ? Voici notre sélection de cadeaux aussi inutiles qu'indispensables (à venir)

Livraison de dernière minute et cadeaux de Noël : notre guide de survie (à venir)

Passer à un réseau 10 Gb/s, améliorer son Wi-Fi

Et si vous profitiez de Noël pour aider un ami ou un proche à refaire une partie de son réseau ? Cela peut être utile, surtout s'il a décidé de souscrire à la nouvelle Freebox Delta. Et même si le temps des câbles et bouchons BNC est lointain, la plupart des utilisateurs sont encore en général sur un réseau local à 1 Gb/s.

Les solutions à 10 Gb/s deviennent de leur côté enfin abordables (dans une certaine mesure). Des cartes réseau PCIe à moins de 100 euros sont vendues chez les revendeurs. Pour environ 200 euros, Netgear propose un switch avec deux ports 10 GbE (RJ45) et huit ports Gigabit : le GS110MX. Pour 210 euros, le Nighthawk Pro Gaming SX10 dispose lui aussi de 10 ports, dont deux 10 GbE, mais il est également administrable.

Chez ASUS, il faudra au moins débourser 262 euros pour le Xg-u2008. Avec le Netgear XS505M, l'addition passe à près de 400 euros pour quatre ports 10 GbE (RJ45) et un SFP+. Pour 440 euros, le QSW-804-4C de QNAP dispose de douze ports 10 Gb/s, dont huit utilisables en même temps : quatre SFP+ et quatre SFP+ ou RJ45.



Carte réseau PCIe 10 GbE ASUS XG-C100C et Switch QSW-804-4C



Pour un NAS d'entrée de gamme avec un port 10 GbE, l'AS4002T d'Asustor est proposé à moins de 280 euros, avec deux emplacements de 3,5". Le fabricant annonce des débits maximums de 1 100 Mo/s en lecture et 580 Mo/s en écriture.

Pour des modèles plus évolués et/ou avec plus d'emplacements, le choix dépendra des usages... et de la taille de votre portefeuille, l'addition pouvant très vite grimper. Une liste des NAS avec du 10 GbE par défaut ou en option est disponible ici pour QNAP et là pour Synology.

Car parfois, un emplacement PCIe est laissé libre pour être utilisé avec une carte d'extension. QNAP propose sa QXG-10G1T (1x 10 GbE) pour environ 130 euros. Synology n'est pas en reste avec ses E10G18-T1 (1x 10 GbE) à 150 euros ou E10G18-T2 (2x 10 GbE) à 260 euros. Des cartes d'autres fabricants peuvent être installées, une liste officielle de compatibilité est disponible par ici.

Enfin, si c'est votre Wi-Fi que vous souhaitez améliorer, que ce soit pour la portée ou les débits, nous vous conseillons les répéteurs Nighthawk X4S (EX7500) à 120 euros et X6 (EX7700) à 130 euros. Plus cher, Orbi permet également d'aller plus loin avec un pack comprenant un routeur et un ou plusieurs modules supplémentaires. Le RBK20 commence à 190 euros avec un routeur et un satellite (250 m²).

Carte réseau PCIe 10 GbE ASUS XG-C100C : 100 euros

Répéteur Wi-Fi Netgear EX7700 (Mesh) : 130 euros

Switch s deux ports 10 GbE Netgear SX10 : 210 euros

s deux ports 10 GbE Netgear SX10 : 210 euros Pack Wi-Fi Netgear Orbi RBK20 : 190 euros

Shield : toujours la meilleure console/boîtier multimédia sous Android TV

Dans le domaine des box TV sous Android (TV), la Shield de NVIDIA écrase encore et toujours la concurrence. Certes, elle n'intègre pas d'enceintes Devialet, mais elle propose une connectique complète, un écosystème d'application conséquent et permet de profiter de vos jeux vidéo en streaming local (Game Stream) ou en ligne (GeForce Now).

Vendue 200 euros, elle est régulièrement proposée en promotion, parfois à moins de 150 euros. Une bonne affaire si vous n'êtes pas pressé. Moins chère, l'Amazon Fire TV Stick est une clé HDMI à brancher sur votre téléviseur. Elle fonctionne avec un dérivé d'Android TV, mais ne peut pas profiter nativement des applications de ce dernier.

Les principaux services de télévision sont néanmoins disponibles, à l'image de Netflix et Molotov, mais n'espérez pas autant d'applications que sur la Shield. Elle est vendue 60 euros (évitez-la à ce prix), mais proposée à 40 euros pour les membres Amazon Prime, et parfois en promotion lors de ventes flash.

La box Mi Box 4 de Xiaomi peut aussi être une alternative intéressante et peu coûteuse. Elle est vendue 70 euros environ, mais il est possible de la trouver pour moins de 50 euros chez certains importateurs.

NVIDIA Shield TV : 200 euros

: 200 euros Amazon Fire TV Stick : 40 euros pour les membres Prime

Des iPhone et smartphones Android de 160 à plus de 1 100 euros

Pour un smartphone, c'est principalement votre budget qui déterminera le modèle à prendre. Chez Apple, le plus « accessible » est l'iPhone 7 (qui a déjà deux ans) de 4,7" à 530 euros sur l'Apple Store, contre 660 euros pour le Max de 5,5".

Pour 140/150 euros de plus, l'iPhone 8 de l'année dernière vous tend les bras, notamment avec un SoC plus rapide et la charge sans fil. Les deux dernières nouveautés Apple sont les iPhone Xr avec écran LCD de 6,1" (1 792 x 828 pixels) ainsi que les iPhone Xs et Xs Max, de respectivement 5,8" et 6,5", avec une dalle AMOLED cette fois-ci.

Tous les iPhone Xr et Xs exploitent une puce Bionic A12 de dernière génération. Les Xs ont également droit à deux capteurs à l'arrière, mais ils sont aussi plus chers.

Du côté d'Android, le OnePlus 6T est un des canons du moment, avec de solides caractéristiques techniques : capteur d'empreintes digitales sous l'écran (dalle AMOLED de 6,41"), Snapdragon 845, 6 ou 8 Go de mémoire vive, etc. Il propose également de bonnes performances en photos et exploite Android 9.0 (Pie), la dernière version en date. Seul regret, il n'est pas étanche, alors que c'est pourtant quasiment devenu la norme sur les modèles haut de gamme.

Le Galaxy S8 est également une valeur sûre, avec en prime une certification IP68. Le Galaxy S9 n'apporte pas grand-chose de plus alors qu'il est vendu 100 euros plus cher environ.

Si vous cherchez une alternative moins coûteuse chez Samsung, le Galaxy A8 2018 est lui aussi étanche, dispose d'un écran AMOLED et de nombreuses options (NFC, lecteur d'empreintes, double SIM, microSD, etc.). Son prix ? 250 euros environ, via une offre de remboursement de 70 euros. Attention, il est régulièrement proposé au même prix avec un accessoire en plus (écouteurs, enceintes, etc.). Cela peut être intéressant si vous n'êtes pas trop pressé.

Enfin, pour profiter d'une expérience Android pure avec des mises à jour rapide, le Xiaomi A2 Lite est un smartphone sous Android One, à 180 euros avec 32 Go de stockage. Cette version est parfois assez difficile à trouver sans passer par des revendeurs tiers, contrairement à la version avec 64 Go de stockage, disponible pour 220 euros. Le fabricant propose une offre de remboursement de 30 euros sur ce modèle, faisant passer son tarif a respectivement moins de 150 et 200 euros.

Envie d'une tablette ? Voici l'iPad de 9,7" et la MediaPad M5 Lite de Huawei

Moins prisées que les années précédentes (notamment depuis l'augmentation des diagonales des smartphones), les tablettes de 10,1" restent toujours intéressantes pour certains. Les enfants peuvent par exemple s'en servir pour s'initier à la programmation de manière didactique ou simplement pour regarder leurs émissions préférées. Attention néanmoins à ne pas trop les exposer « aux écrans » suivant leur âge. Pensez par exemple à installer un contrôle parental.

Chez Apple, le grand public se tournera vers l'iPad de 9,7" (2 048 x 1 536 pixels) avec une puce A10. Connecteur Lightning, lecteur d'empreintes digitales et deux haut-parleurs stéréo sont de la partie. Une version 4G existe également, mais pour 130 euros de plus tout de même. Un petit boîtier 4G/Wi-Fi ou simplement un partage de connexion permet généralement d'en avoir pour moins cher au final, et de partager sa connexion avec plusieurs terminaux.

MediaPad M5 Lite, iPad 9,7"

Évitez par contre l'iPad mini 4, même si le format de 7,9" vous plait. Cette tablette a en effet plusieurs années déjà et n'est vendue qu'avec 128 Go de stockage pour... 440 euros. Bref, rabattez-vous sur l'iPad de dernière génération en attendant une éventuelle mise à jour de la version mini.

Chez Android, il existe une myriade de tablettes. Nous avons sélectionné la MediaPad M5 Lite de Huawei. Elle a des caractéristiques techniques équilibrées : écran de 10,1" (1 920 x 1 080 pixels), SoC avec huit cœurs, 3 Go de mémoire vive, quatre haut-parleurs et Android 8.0 Oreo (l'avant dernière version actuellement disponible). De plus, le fabricant propose une offre de remboursement de 50 euros.

Enfin, si vous cherchez vraiment une tablette peu chère, juste pour regarder des vidéos ou naviguer sur Internet, Amazon propose ses Fire 7 (7", 1 024 x 600 pixels) et Fire 8 HD (8", 1 280 x 800 pixels) à partir de 69,99 et 99,99 euros avec « offres spéciales », c'est-à-dire des publicités sur l'écran de veille.

iPad de 9,7" : à partir de 360 euros

Huawei MediaPad M5 Lite avec cover : 230 euros après ODR

Des montres connectées pour iOS, Android et les sportifs

Du côté des montres connectées, trois cas sont à distinguer : ceux qui disposent d'un iPhone, d'un smartphone Android et les sportifs (peu importe la marque de leur smartphone).

Dans la première situation, pas de doute : prenez une Apple Watch Series 4 avec un écran plus grand que la précédente version et un électrocardiogramme (ECG). Elle est vendue 430 euros, contre 300 euros pour la Series 3, qui reste malgré tout une bonne alternative si vous ne souhaitez pas mettre autant dans votre montre.



Apple Watch 4, Samsung Galaxy Watch, Amazfit Stratos

Sinon, vous pouvez opter pour une Samsung Galaxy Smartwatch. Elle fonctionne sous Tizen OS et dispose d'un écran de bonne qualité. Elle est vendue 330 euros, mais le fabricant propose une ODR de 50 euros. Vous pouvez également opter pour une montre avec Wear OS (anciennement Android Wear) qui fonctionnera ainsi en bonne harmonie avec votre smartphone. Le choix se fera alors en fonction du prix et du design qui vous plait le plus.

Si vous êtes plutôt amateur des aiguilles mécaniques, regardez du côté des Steel de Withings. Enfin, pour un sportif l'Amazfit Stratos prend en charge de nombreux sports, dont la natation (piscine/lac) et le triathlon, avec un capteur de fréquence cardiaque au poignet. Son autonomie n'est pas spécialement son point fort, mais elle peut tout de même tenir plusieurs jours de suite. Là encore, son tarif fait pencher la balance : 160 euros, alors qu'il faut généralement doubler le tarif chez la concurrence pour retrouver des fonctionnalités du même acabit.

Montre Apple Watch 4 : 430 euros

4 : 430 euros Montre Samsung Galaxy Watch : 280 euros avec une ODR

Amazfit Stratos (pour Android et iOS) : 160 euros

Une batterie externe, éventuellement avec des panneaux solaires

Après les tablettes, smartphones et montres connectées, passons aux batteries externes, compagnons indispensables des baroudeurs connectés.

Aukey en a une de 20 000 mAh avec des entrées Lightning et micro USB, accompagnées de deux sorties USB. La première prend en charge Quick Charge 3.0 (tension de 3,6 à 12 volts, puissance jusqu'à 19,5 watts), l'autre est compatible AiPower (5 Vet 2,4 A). Pour quelques euros de moins, le fabricant propose quasiment le même produit, mais en Quick Charge 2.0 seulement. Si vous n'êtes pas trop pressé, elles reviennent régulièrement en vente flash chez Amazon.

La seconde batterie affiche une capacité de 26 800 mAh pour un prix assez proche. Elle dispose de trois ports USB (5 volts) en sortie avec un courant de charge de 2,4 ampères maximum, mais pour un total ne dépassant pas les 5,5 ampères. Elle n'est par contre pas compatible Quick Charge. Un modèle USB Type-C avec Power Delivery est vendue pour 60 euros.

Vous pouvez également acheter une batterie externe équipée de panneaux solaires. Ils ne permettront généralement pas de la recharger entièrement sur la journée, mais fourniront un appoint d'énergie permettant d'augmenter l'autonomie. Par exemple, ce modèle nécessite entre 25 et 30 heures (selon le fabricant) pour être entièrement chargé par le Soleil.

Aukey Quick Charge 3.0 de 20 000 mAh : 37 euros

RAVPower 26 800 mAh Power Delivery : 60 euros

Batterie solaire 24 000 mAh : 37 euros

Renforcer sa sécurité : Yubikey 5 (FIDO2), Ledger Nano S pour la cryptomonnaie

La sécurité ne doit pas être prise à la légère et une bonne hygiène numérique commence par un apprentissage des bonnes pratiques dès le plus jeune âge. L'idée de cadeau suivante convient donc aux jeunes et adultes : une clé de sécurité.

Cela peut commencer avec un simple modèle à 20 euros, compatible U2F mais surtout FIDO2. Ce standard commence à se répandre dans les navigateurs et services en ligne, notamment à travers l'API Web Authentification (WebAuthn) pour une connexion sans mot de passe. La double authentification classique est également possible.



Yibikey 5, Feitian Multipass, Ledger Nano S

Si vous voulez un modèle plus complet, vous pouvez regarder du côté des Yubikey 5. Les tarifs vont de 60 euros pour la Yubikey 5 NFC de base (USB Type-A) à près de 65 euros pour le modèle USB Type-C au format compact (Nano). La Feitian Multipass FIDO U2F est une alternative intéressante à 22 euros qui n'est pas compatible FIDO2 mais gère les connexions NFC ou Bluetooth avec certains appareils mobiles (lire notre test).

Un cadeau pour toute la famille pourrait être un gestionnaire de mot de passe avec une offre valable pour plusieurs personnes. 1Password en propose une à 60 dollars par an pour une famille de cinq personnes. Last Pass aussi à une formule équivalente pour 6 personnes à 57,60 euros par an. Pour rappel, nous avons publié il y a quelque temps un dossier sur les gestionnaires de mots de passe, dont certains ne nécessitent pas d'abonnement.

Les plus geeks (ou « joueurs ») d'entre vous se sont certainement déjà intéressé aux cryptomonnaies. Ledger propose toujours son robuste portefeuille à moins de 70 euros : le Nano S. Pour ce genre de produit, pensez bien à passer par un revendeur officiel (ou le site du fabricant) afin d'éviter toute déconvenue côté sécurité.

Des livres sur Internet, le darknet, la science et Next INpact

Offrir un livre peut également être une bonne idée, pour permettre à des proches de découvrir un peu plus en profondeur les méandres des nouvelles technologies. Vous pouvez ainsi craquer pour L'Internet : un espace politique de Stéphane Bortzmeyer, spécialiste des réseaux, noms de domaine et DNS.

Voici son résumé : « Une grande partie des activités humaines se déroule aujourd'hui sur l'Internet. On y fait des affaires, de la politique, on y bavarde, on travaille, on s'y distrait, on drague... L'Internet n'est donc pas un outil qu'on utilise, c'est un espace où se déroulent nos activités ».

L'auteur a également signé la préface de La face cachée d'Internet de Rayna Stamboliyska, spécialiste de la sécurité numérique et d'Internet. Ce livre « cartographie des actions et des acteurs de cet espace virtuel, et pourtant si réel, qu’est l’Internet. Il en révèle les dessous, les démystifie, en des termes nuancés et à travers des éclairages de spécialistes du sujet. Il nous invite et nous aide à comprendre ce que ce monde en soi « cache », ses enjeux principaux, ses dangers réels. Pour moins en avoir peur, pour mieux le maîtriser, être plus autonome dans nos usages. Plus libre, en somme ».

Chantal Lebrument et Fabien Soyez ont de leur côté consacré un ouvrage à Louis Pouzin, L'un des Pères de l'Internet. Ils y reviennent sur le parcours du français, ayant travaillé le projet Cyclades dans le cadre du Plan Calcul des années 70.

Et si... ? : Les réponses les plus scientifiques aux questions que vous ne vous êtes jamais posées est écrit par Randall Munroe, l'auteur célèbre du blog xkcd.com. Il y propose des réponses scientifiques à des questions parfois saugrenues. Des exemples ? À quelle altitude faut-il lâcher un steak pour qu'il arrive cuit au sol ? Et si tous les Terriens sautaient en l'air et retombaient sur Terre en même temps ? Quelle puissance Yoda, le héros de la Guerre des étoiles, développe-t-il ? Vous aurez la réponse, avec des explications détaillées à chaque fois.

Pour les amateurs de jeux vidéo, Third Edition propose de nombreux ouvrages sur les RPG, le rétrogaming et la pop culture au sens large. On vous laisse décider du titre de votre choix en fonction de vos centres d'intérêt.

Pour rappel, nous travaillons également sur notre premier magazine papier. En attendant qu'il soit finalisé, vous pouvez toujours le commander dès maintenant afin de l'obtenir dès qu'il sera disponible (sans doute pas à temps pour Noël).

L'Internet : un espace politique de Stéphane Bortzmeyer : 18 euros

La face cachée d'internet : hackers, dark net... de Rayna Stamboliyska à 18,50 euros

Louis Pouzin, l'un des Pères de l'Internet : 23 euros

Et si... ? : Les réponses les plus scientifiques aux questions que vous ne vous êtes jamais posées : 19,90 euros

Notre magazine pour les 15 ans de Next INpact : 15 euros

Un Raspberry Pi pour découvrir Linux et/ou la programmation

D'année en année, le Raspberry Pi évolue peu, mais reste une valeur sûre, aussi bien pour faire découvrir l'informatique et Linux que la programmation aux plus jeunes et la domotique grâce à son connecteur GPIO. D'ailleurs, de nombreux kits sont disponibles dans toutes les gammes de prix, avec ou sans le micro-ordinateur.

Il peut être utilisé avec un OS gratuit dérivé de Debian, spécialement conçu : Raspbian. Bien d'autres peuvent être utilisés. Pensez d'ailleurs à regarder du côté de Noobs qui peut vous simplifier la tâche ou même de Windows 10 IoT si vous êtes un inconditionnel de Microsoft. LibreELEC sera plutôt pensé pour un usage multimédia. Si c'est la domotique qui vous intéresse, jetez un œil du côté de Node-RED, un outil initialement développé par IBM, équipé d'une interface graphique.

Sauf besoin particulier, le Raspberry Pi 3 A+ à 27 euros (voir notre test) nous semble suffisant par rapport au Raspberry Pi 3 B+ qui est vendu une dizaine d'euros de plus (soit un tiers du prix). Ce dernier aura néanmoins l'avantage de proposer deux fois plus de mémoire vive, un port RJ45 et quatre USB 2.0 au lieu d'un seul.

Si vos besoins sont basiques, laissez-vous plutôt tenter par le modèle Zero W proposé pour une dizaine d'euros. Pensez également à regarder du côté des boîtiers, pour protéger ces petites machines.

Pour les amateurs de vin : aérateur connecté, conservateur et sommelier de poche

Plusieurs sociétés françaises proposent des produits pour œnophiles, à consommer avec modération évidemment. Coravin est un système permettant de servir du vin « sans ouvrir » la bouteille, le reste de son contenu se conservant mieux. Vous pouvez ainsi vous servir un verre de temps en temps sans devoir finir la bouteille pour éviter qu'elle s'évente.



Coravin, Aveine et My Oneo



My Oneo se présente comme « un sommelier de poche ». Il comprend un capteur Bluetooth que l'on immerge dans un verre de vin pour qu'il transmette à votre smartphone des informations sur la puissance, la vivacité et le tanin du vin. Vous pouvez créer des profils, achetez du vin, partagez vos dégustations et évidemment gérer votre cave. Gadget ou véritable sommelier de poche, My Oneo permet dans tous les cas de consigner et partager ses expériences.

Enfin, Aveine a lancé sur Indiegogo (avec succès) un bouchon « connecté » pour aérer instantanément votre vin, évitant ainsi de longues heures de carafage suivant les cas (l'appareil permet de régler de 1 à 24h). Il n'est par contre disponible qu'en précommande à partir de 154 euros et ne devrait pas arriver avant mars 2019.

Un mini drone Ryze Tello (720p) ou un DJI Spark (1080p)

Très à la mode il y a quelques années, les drones ne sont pour autant pas tombés en désuétude. Ils se sont même améliorés au fil des années : systèmes de suivi des personnes, caméras offrant une bien meilleure qualité d'image, etc.

À moins de 60 euros (avec une offre de remboursement de 50 euros par Orange), le Tello de Ryze (en partenariat avec DJI et Intel) est une bonne affaire. Il mise sur la simplicité et permet même de s'immerger dans son vol avec la vidéo transmise en direct par le drone dans un casque de réalité virtuelle.

Son autonomie est de 13 minutes, sa portée de 100 mètres et sa caméra en 720p propose une stabilisation logicielle. Il peut également convenir aux plus jeunes avec la possibilité d'installer une coque équipée de fixation pour Lego et pour les initier à la programmation puisqu'il est compatible avec Scratch.

Attention : les vidéos sont stockées directement sur le smartphone du pilote, prévoyez donc de la place.



Ryze Trello et DJI Spark



Plus cher, le DJI Spark prend en charge plusieurs gestuelles, peut suivre à la trace un sujet, détecte les obstacles, peut atteindre 50 km/h, dispose d'une caméra sur nacelle pour réduire les vibrations et enregistre des vidéos en 1080p à 30 ips.

Pour rappel, l'utilisation des drones est soumise à la réglementation en vigueur, laquelle prévoit notamment un enregistrement des appareils de 800 grammes et plus à compter de fin décembre.

Drone Ryze Trello : 60 euros avec une ODR

Drone DJI Spark avec télécommande : 400 euros

Stabilisateur pour smartphone, action cam pour baroudeurs/sportifs

Voilà un cadeau qui pourrait intéresser les plus jeunes et/ou sportifs d'entre nous : le DJI Osmo Mobile 2, un stabilisateur sur trois axes pour smartphone. Il permet également de réaliser des zooms fluides et une fonction active track pour suivre à la trace un objet ou une personne.

Vous pouvez également opter pour une « action cam », une petite caméra de poche pour filmer vos aventures. Les modèles d'entrée de gamme comme la série Yi de Xiaomi fournissent les fonctionnalités de bases avec une image 1080p ou 4K UHD suivant les modèles (privilégiez 30 ips minimum, 60 ips étant plus agréables pour les scènes rapides).



DJI Osmo Mobile 2 et GoPro Hero7 White

Dans ce domaine, GoPro parvient encore à tirer un peu son épingle du jeu avec une partie logicielle proposant des fonctionnalités avancées d'édition. La Hero7 White est étanche, filme en 1080p à 60 ips, dispose d'un écran tactile et une stabilisation « standard » de l'image.

Pour profiter de la 4K UHD à 60 ips, de la stabilisation HyperSmooth, d'un ralenti x8, de la commande vocale, de la diffusion en direct et d'autres fonctionnalités, il faut passer à la Hero7 Black. Le tarif n'est plus du tout le même puisqu'il double quasiment : 430 euros.

DJI Osmo Mobile 2 : 150 euros

GoPro Hero7 White : 220 euros

Console de jeux ( PS4 , Switch , Xbox One ) ou PC dans le cloud

Avant d'entrer dans la guerre entre les trois principaux fabricants, commençons par définir un premier critère : la console s'adresse-t-elle à une famille qui veut pouvoir jouer ensemble, ou bien plus à des adolescents/adultes à la recherche de simulations (guerre, voiture, etc.) ou de jeux avec des graphismes évolués ?

Dans le premier cas, la Switch de Nintendo est toute désignée, alors qu'il y a deux écoles dans le second : PlayStation 4 ou Xbox One. Pour résumer, les deux dernières ont des exclusivités (pensez à vérifier ce qu'il en est pour vos titres préférés), mais aussi des différences notables : la Xbox One S est vendue moins chère que sa concurrente et elle intègre en prime un lecteur Blu-ray 4K. De son côté, la PlayStation 4 a l'avantage de proposer un catalogue de jeux plus étoffé.

Si vous avez une télévision 4K UHD, les versions haut de gamme, respectivement PlayStation 4 Pro et Xbox One X peuvent être intéressantes. Les jeux disponibles sont exactement les mêmes que sur les PlayStation 4 et Xbox One, mais la puissance supplémentaire est exploitée par certains titres pour améliorer la qualité des images.

Sony et Microsoft proposent également des abonnements payants avec l'accès en illimité à des jeux : PlayStation Now chez l'un (15 euros par mois, 100 euros par an) et Game Pass (10 euros par mois) chez l'autre. Nintendo a son abonnement Switch Online, avec sauvegardes en ligne, jeu en réseau et des jeux rétros à 20 euros par an (ou 35 euros en pack familial jusqu'à 8 personnes). Des studios tiers s'y mettent aussi, notamment Electronic Arts avec son EA Access (4 euros par mois, 25 euros par an) uniquement disponible sur Xbox One et PC.

Nous avons sélectionné des packs avec au moins un jeu, mais il en existe bien d'autres chez les revendeurs. Pour la Switch par exemple, une version avec Super Smash Bros Ultimate est vendue moins de 350 euros.

Une dernière alternative aux consoles est de louer une machine virtuelle en ligne, un Shadow par exemple (voir notre analyse). Pour 44,95 euros par mois (29,95 euros avec un engagement de 12 mois), vous disposez d'une carte graphique haut de gamme dédiée (équivalente à une GeForce GTX 1080), un CPU 4C/8T et du stockage SSD. Vous jouez ensuite en streaming depuis chez vous ou en mobilité, à condition d'avoir une connexion suffisante.