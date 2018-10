Câbles Grade 2 TV ou 3 TV, RJ45 et signal à 2,2 GHz : ce qu'il faut savoir du réseau résidentiel

Cela fait deux ans que de nouvelles normes sont entrées en vigueur concernant la manière de distribuer des flux de communication au sein d'un logement. Le RJ45 est devenu le connecteur unique, avec des câbles permettant de faire passer du réseau et un flux TV ou satellite. Comment est-ce possible ? On vous aide à y voir plus clair.

Nous avons récemment évoqué l'évolution des câbles réseau ces quarante dernières années, des premières solutions à base de paires torsadées à celles capables de faire passer plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Dans l'informatique grand public, deux notions sont principalement à connaître au moment de faire son choix :

La catégorie du câble, permettant de savoir quel type de signal il peut gérer

Le connecteur, principalement de type 8P8C (souvent assimilé à du RJ45)

Il existe également différents types de blindages, mais ils ne sont le plus souvent pas rendus obligatoires par la norme. Elle est définie par la Telecommunications Industry Association (TIA). De son côté, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) s'occupe de l'évolution des standards Ethernet à travers le groupe 802.3.

Mais il y a un autre domaine dans lequel les câbles et connecteurs réseau montent en puissance : l'équipement de nos logements. Des premiers pas des solutions VDI (Voix Données Images) il y a 15 ans, à des habitations qui sont pensées et construites autour de la fibre optique, normes et pratiques ont largement évolué.

Et il n'est pas toujours simple de s'y retrouver, l'accès aux normes étant payant et les informations délivrées parfois datées ou contradictoires. Preuve en est : les multiples questions posées par les lecteurs dans les commentaires de notre précédent article, notamment sur les obligations, la notion de Grade et les différents câbles proposés sur le marché.

Nous avions initialement prévu de faire le point sur le sujet dans un futur dossier consacré à l'équipement des logements et à la domotique. Mais face à ces interrogations, nous avons finalement décidé de ne pas attendre pour vous condenser l'historique récent de ces normes, et les principaux éléments à connaître.

Au commencement était la NF C 15-100