Android 9.0 au peigne fin : un système abouti mais toujours face aux mêmes défis

Après plusieurs semaines passées sur Android 9.0, nous vous livrons nos impressions, avec un grand récapitulatif des nouveautés. À l’instar d’iOS 12 ou d’Ubuntu 18.10, il apporte ainsi une réelle consolidation de la plateforme. Les défis, eux, n’ont malheureusement pas changé.

Android 9.0, alias Pie, est disponible depuis quelques semaines. Plusieurs appareils ont déjà été mis à jour. Ceux de Google bien sûr, mais également - et pour la première fois - plusieurs appareils de constructeurs tiers, notamment grâce au programme Android One. Ce dernier consiste, pour rappel, à fournir un Android très peu modifié avec les appareils. Les mises à jour arrivent donc presque aussi vite que sur les smartphones Google.

Actuellement, tous les téléphones Pixel, Pixel 2 et leurs déclinaisons XL ont reçu la mise à jour, ainsi que le Nokia 7 Plus de Nokia et l'Essential Phone. Tous les autres membres du programme Beta sont assurés de l'avoir (Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Xiaomi MiMix 2S, etc.), de même globalement que tous les smartphones ayant 18 mois ou moins.

Dans l'ensemble, il faut bien l'avouer, Android 9.0 est probablement la version la plus solide du système mobile. Non qu'elle soit révolutionnaire, mais elle capitalise sur de nombreuses améliorations techniques survenues dans les moutures précédentes pour aller plus loin dans la cohérence. Des mécanismes longtemps mis de côté sont enfin présents et de nombreuses petites améliorations enrichissent le nouveau venu.

Passage en revue des éléments à ne pas rater.

Interface : du blanc et des rondeurs