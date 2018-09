Choisir son ordinateur portable : notre guide pour ne pas passer à côté de l'essentiel

« Back to school », une dénomination qui sonne comme une alarme dans la tête des constructeurs et revendeurs du secteur informatique. Car il symbolise une période où de nombreux clients vont chercher à changer de machine, notamment d'ordinateur portable. Mais dans la jungle des offres, comment s'y retrouver ?

La rentrée est une période importante pour notre secteur : les étudiants et familles en profitent pour s'équiper d'une nouvelle machine, en remplacement de l'ancienne ou pour un premier équipement. Dans ce second cas, c'est souvent un portable qui est privilégié.

Car les jeunes ont en général un budget serré et besoin d'une machine qu'ils peuvent utiliser dans différentes conditions : prendre des notes en cours, travailler dans leur appartement ou lorsqu'ils sont de retour chez leurs parents, mais aussi regarder des films et des séries depuis le fond de leur (canapé-)lit.

Bref, un ordinateur à tout faire qui sera plus rarement accompagné d'une machine fixe. Le PC Master Race attendra.

Les actifs peuvent également être concernés, avec le besoin d'un portable très autonome, parfois assez puissant, la machine n'étant pas forcément fournie par leur employeur (gloire au BYOD). Il doit donc pouvoir passer du bureau à la maison et inversement, mais aussi suivre son utilisateur lors de ses différents rendez-vous.

Et quoi de mieux qu'une machine ultra-fine avec coque en carbone pour impressionner au retour des congés ?

Constructeurs et revendeurs profitent donc de cette période charnière pour mettre de nombreuses nouveautés en magasin. Les annonces effectuées entre mai et septembre ont en général pour objectif d'officialiser ce qui sera proposé à cette période, dite du « back to school », tout en préparant les fêtes de fin d'année.

Mais comme souvent, les pièges et détails auxquels il faut prêter attention sont nombreux. Pour vous y retrouver dans cette jungle, plutôt que de vous livrer une « sélection des cinq portables à ne pas louper » à coups de MacBook et autres Surface, nous avons préféré vous aiguiller dans votre achat et vous aider à comprendre ce qui compte.

Déterminez vos besoins et votre budget