Whiskey Lake-U et Amber Lake-Y : face à la concurrence, Intel revoit ses CPU à 5 ou 15 watts de TDP

Afin de préparer la rentrée et les annonces de ses partenaires, Intel lève le voile sur de nouveaux processeurs. Ici, pas de révolution, mais une simple évolution des gammes précédentes face à une concurrence qui s'accentue.

Sur le terrain de la mobilité, Intel subit des attaques sur deux fronts. Tout d'abord de la part d'AMD, qui est de retour sur le cœur de gamme avec ses puces Ryzen Mobile. Elles ont l'intérêt de s'adresser aux constructeurs qui veulent proposer des machines à moins de 1 000 euros, parfois ultra-fines, avec de bonnes performances tant du côté CPU que GPU.

Les défauts des CPU d'Intel utilisés par ses concurrents

Côté TDP, il faut compter 15 watts (configurable entre 9 et 25 watts), ce qui est plutôt raisonnable. Des déclinaisons professionnelles sont aussi prévues, ce qui permet à AMD d'aller aussi attaquer le marché des entreprises où Intel règne en maître grâce à un écosystème complet, avec des marges assez confortables.

Autre secteur où le géant de Santa Clara est contesté : celui de l'ultra-mobilité. Cette fois c'est ARM et Qualcomm qui mènent la danse avec des « Always connected PC » qui annoncent jusqu'à 20 heures d'autonomie avec 4G intégrée. L'idéal pour ceux qui n'ont pas toujours un chargeur sous la main et sont souvent en déplacement.

Après une première génération annoncée l'année dernière et mise sur le marché ces derniers mois, une seconde devrait arriver sous peu avec le Snapdragon 850, dévoilé lors du Computex de Taipei. Ici, Intel voit l'un de ses alliés historiques jouer le jeu de la nouveauté, puisque Microsoft est partenaire de l'initiative avec son Windows 10 on ARM.

Heureusement pour le père des Pentium et autres processeurs Core, certains éléments jouent en sa faveur.

Profiter de l'inertie du marché pour proposer de nouveaux produits