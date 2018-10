Drones : formation et enregistrement obligatoires d’ici deux mois

Le gouvernement vient de publier les arrêtés donnant le coup d’envoi des nouvelles obligations d’enregistrement et de formation incombant aux pilotes de drones de 800 grammes et plus. Celles-ci entreront en vigueur dans deux mois, soit le 26 décembre prochain.

Près de deux ans jour pour jour après la promulgation de la loi encadrant plus strictement l’usage des drones, deux de ses mesures phares s’apprêtent à prendre leur envol.

Afin d’identifier plus facilement les propriétaires d’appareils survolant des zones sensibles ou interdites (centrales nucléaires, aéroports, bases militaires...), le législateur avait tout d’abord souhaité qu’à partir d’un certain seuil de poids, tous les drones soient soumis à une obligation « d’enregistrement par voie électronique » – sorte d’immatriculation en ligne.

D’autre part, était prévue une formation obligatoire, toujours sur Internet, pour les télépilotes.

Ces deux obligations vont bientôt devenir effectives suite à la publication, aujourd’hui au Journal officiel, de leurs arrêtés d’application.

Un « numéro d'enregistrement » attribué à chaque drone, à apposer obligatoirement