Shadow fait sa rentrée : boîtier Ghost, 1 To hybride à louer, unification des applications

Le 15 août passé, de premières annonces qui ont vocation à rythmer la période du « Back to school » sont faites. Blade vient de son côté d'annoncer le Shadow Ghost et son offre de stockage supplémentaire. Ce, alors que le service étend sa présence aux USA... entre autres bonnes nouvelles.

Deux ans après son lancement et neuf mois après la mise en ligne de son offre ouverte à tous, Blade propose enfin la location de stockage supplémentaire, en complément des 256 Go intégrés à son PC dans les nuages : Shadow.

Une option dont la gestation aura été difficile, technologies et retards s'étant succédés. Mais le service approche de la maturité avec un site, des fonctionnalités et des applications évoluant dans le bon sens ces derniers mois. Ce, alors que la concurrence s'accentue et que la bataille du « cloud gaming » ne fait que commencer.

Mais la startup française, menée par Emmanuel Freund, continue de se positionner comme l'un des leaders du secteur, se déployant tant aux États-Unis que dans différents pays d'Europe. Il vient d'ailleurs de profiter de la Gamescom de Cologne pour annoncer l'arrivée du boîtier Ghost.

Premiers partenariats et croissance continue