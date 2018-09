Qu'est-ce que l'USB Type-C et pourquoi NVIDIA en met dans ses GeForce RTX ?

L'une des avancées des nouvelles GeForce RTX et Quadro RTX de NVIDIA se trouve dans leur panneau arrière : un port VirtualLink. Pensé pour les casques de réalité virtuelle, il exploite un connecteur USB Type-C. De quoi ouvrir d'autres possibilités intéressantes.

Cela faisait un moment que nous n'avions pas été surpris par la liste des sorties vidéos intégrées à une carte graphique. La tendance ces dernières années était surtout à une fin progressive du DVI, après le VGA, au profit de l'HDMI et du DisplayPort (DP). Dans le meilleur des cas, on avait plus de connecteurs, d'une version plus ou moins avancée.

De ce point de vue, les GeForce RTX sont déjà bien dotées. Elles embarquent nativement trois DP 1.4a avec compression DSC 1.2. Elles peuvent ainsi gérer jusqu'à quatre écrans ou deux écrans 8K à 60 Hz. Pour ceux qui veulent plutôt relier une TV ou un ordinateur avec une connectique classique, un port HDMI 2.0b avec HDCP 2.2 est présent.

Mais c'est surtout le petit dernier qui nous intéresse aujourd'hui : le VirtualLink. Il prend la forme d'un connecteur USB Type-C et doit permettre l'utilisation de casques de VR avec un seul fil gérant le flux vidéo, des données et l'alimentation. Et puisqu'il exploite un standard aux fonctionnalités multiples, il est possible d'aller un peu plus loin.

L'USB Type-C, plus qu'un connecteur réversible