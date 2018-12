Vous cherchez des idées de cadeaux décalés à offrir pour les fêtes de fin d'année ? Voici notre sélection, allant du bouton Bullshit à la télécommande sans fil pour ordinateur en passant par des jeux de société et autres chausses-tasse USB.

Après avoir dressé une liste d'idées de cadeaux pour faire plaisir à coup sûr, nous vous proposons cette fois une autre sélection de produits, plus légère, mais qui peut vous sauver la vie à moins de deux semaines de Noël.

Pour la plupart d'entre eux, ils répondent parfaitement au dicton « inutile donc totalement indispensable » et peuvent donc convenir au plus grand nombre. Certains devraient même surprendre les plus geeks d'entre nous...

Notre guide d'idées cadeaux et de survie pour les fêtes de fin d'année :

Cadeaux de Noël 2018 : notre sélection de produits pour faire plaisir à coup sûr

En panne d'idées pour Noël 2018 ? Notre sélection de cadeaux aussi inutiles qu'indispensables

Livraison de dernière minute et cadeaux de Noël : notre guide de survie (à venir)

Bouton « Bullshit » pour les prochaines conférences, touche Entrée géante...

Pour entrer directement dans le vif du sujet, commençons par un bouton rouge Bullshit. Il n'est pas connecté et fait exactement ce à quoi vous pensez : « Quand on le presse, une sirène retentit, accompagnée par l'une des phrases "bullshit", comme "Oh, come on now... That ain't even bullshit, that's horseshit!", "Bullshit detected", etc ».

Il existe plusieurs variantes : avec les inscriptions (et les sons qui vont avec) : Panic, Yes, No, Maybe, etc. Dommage, aucun en français. Si vous cherchez plutôt à pimenter un peu les conférences sur les nouvelles technologies, n'hésitez pas à combiner ce bouton Bullshit avec une petite grille de bingo sur l'intelligence artificielle par exemple.

Pour les conférences les plus ennuyeuses ou à la fin d'une journée stressante, vous pouvez vous détendre un peu en coloriant une page d'un carnet d'injures. Une touche Entrée USB géante de 14 x 20 x 10 cm peut aussi venir à votre rescousse. Son utilité ? Elle fait un renvoi à la ligne quand vous tapez (fort) dessus pour passer vos nerfs par exemple.

Bouton rouge Bullshit : 12 euros

Touche Entrée géante pour se défouler : 10 euros

Mon cahier d'injures à colorier : à partir de 10 euros

Des boîtiers pour déporter son bouton Power, une télécommande sans fil

Pas vraiment utile pour tout le monde, mais qui peut être aussi indispensable, la télécommande sans fil permettant d'allumer votre ordinateur. Elle comprend une partie électronique à installer directement sur la carte mère dans le boîtier et une télécommande, les deux étant connectés en 2,4 GHz avec une portée de 20 mètres environ. Les amateurs de tuning regretteront surement la sobriété de l'ensemble, dépourvu de LED RGB.

Si votre machine est située dans un recoin peu accessible, vous pouvez opter pour un bouton « Power » filaire, avec des ports USB en plus. Une équerre PCI est livrée dans le bundle pour faire la liaison entre la carte mère et le boîtier externe.

Télécommande sans fil Silverstone ES02 : 25 euros

Bouton Power et ports USB Laomao : 13 euros

Jeux de société : Escape Room, Fortnite, Juduku (pour adultes)

En cette fin d'année, Epic Games et Hasbro nous proposent un mélange entre deux de leurs produits à succès : Monopoly et Fortnite. Une association assez improbable de deux univers très différents. Les mécaniques de jeux ne sont d'ailleurs pas les mêmes : dans cette version, il faut être le dernier survivant pour gagner et les points de vie remplacent l’argent.

Bien évidemment, les propriétés sont des lieux de l'île Fortnite, dont vous pouvez vous emparer gratuitement si vous tombez dessus et si la tempête n'y est pas. Il en existe aussi des versions plus traditionnelles, mais avec des noms de rue, des pions et un design modifié pour reprendre de célèbres franchises : Deadpool, Games of Thrones, Friends, Assassin Creed, Kiss, Zelda, Dragon Ball...

Bref, il y en a certainement un avec vos personnages préférés. Et si vous trouvez que vos parties de Monopoly ne sont pas déjà suffisamment animées, vous pouvez tenter l'édition « tricheur » du jeu de plateau à 22 euros.

Les Escape Room ont beau avoir le vent en poupe, l'addition peut rapidement grimper en famille. Il existe des jeux basés sur le même principe, mais à faire à la maison. L'immersion n'est évidemment pas la même, mais les claustrophobes apprécieront sans doute l'initiative. Riviera Games propose un coffre avec quatre aventures, chacune divisée en trois parties. Tout débute en ouvrant une enveloppe et en lisant la première intrigue. Comptez 40 euros.

Avec Unlock, Asmodee reprend le même principe. Trois aventures sont proposées dans un coffret à 35 euros, ou bien de manière individuelle pour environ 15 euros l'unité. Un point important : « l'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal ! ».

Continuons avec le jeu de plateau Burger Quiz. Il reprend évidemment le concept du jeu télévisé, de retour sur petit écran cette année après une longue absence. Les Miams, les Nuggets, le Sel ou Poivre, les Menus et l’Addition sont évidemment présents, mais Alain Chabat n'est pas inclus dans le bundle pour le prix, dommage.

Connaissez-vous déjà BlancMangerCoco ou Limite Limite ? Si oui et que le principe vous plait, alors voici Juduku dans la même veine avec 400 cartes questions... surprenantes. En voici quelques exemples : « Nomme trois personnes à qui tu mettrais bien une grosse tarte », « Donne trois raisons de renier son enfant », « Cite trois moments où c'est bon d'avoir mal », etc. Les cartes sont imprimées en France sur du papier issu de forêts gérées durablement, affirme l'éditeur.

Vous pouvez également craquer pour Kantu (de Limite Limite). Là encore, ce n'est pas de finesse dont il est question : il faut associer des cartes situations (« Quand tu débarques chez ta grand-mère et qu'il n'y a ni Wi-Fi ni 3G »...) avec des images.

Lego pour petits... et grands

Incontournables, les boîtes de Lego devraient cette année encore être nombreuses sous le sapin. De nouvelles boîtes sont d'ailleurs disponibles, notamment Le château de Poudlard avec pas moins de 6 020 pièces.

La voiture Bugatti Chiron est également une nouveauté de 2018. Elle est un peu moins chère que le château, mais comprend aussi bien moins de pièces (3 599). Elle devrait néanmoins plaire aux amateurs de quatre roues (il ne s'agit évidemment pas de la version taille réelle, mais d'un modèle réduit).

D'autres boîtes sont également sorties cette année, vous en retrouverez une sélection sur cette page. Vous pouvez aussi piocher dans l'immense catalogue existant, avec des kits allant de quelques euros à plusieurs centaines.

Château de Poudlard : 420 euros

Bugatti Chiron : 310 euros

Des trottinettes électriques

Le geek 2.0 ne marche pas, il « vole » sur sa trottinette électrique. Si vous n'en avez pas encore, Noël est peut-être l'occasion d'y remédier. L'un des modèles les plus plébiscités actuellement est la Mi Electric Scooter M365 de Xiaomi, mais il en existe bien d'autres que l'on trouve généralement à partir de 200 euros.

Il existe aussi des monocycles (roue électrique) et des hoverboards, mais il faudra être suffisamment adroit pour s'installer dessus et réussir à rouler sans tomber. Mention spéciale aux kits Hoverkart permettant de transformer un hoverboard en mini kart, vous en trouverez à partir de 40 euros chez Amazon et Cdiscount.

Dans tous les cas, soyez prudent, équipez-vous, protégez-vous et vérifiez où vous pouvez rouler avec votre engin. Pour ce genre de produits, privilégiez des marques ayant pignon sur rue pour limiter les risques. Des batteries de mauvaise qualité ont déjà pris feu, avec tous les risques que cela implique. La grande distribution n'est pas épargnée, Boulanger et Carrefour (pour ne citer qu'eux) ont déjà lancé des campagnes de rappel.

Mi Electric Scooter M365 : 380 euros

Quelques en vrac : goodies NXi, pistolets Nerf, etc.

Vous n'avez toujours pas trouvé l'idée de cadeau qui fera plaisir. Pourquoi pas un pistolet Nerf ? Là encore, ce genre de produit intéressera aussi bien les enfants que les parents, avec la possibilité de jouer tous ensemble en mélangeant tous les âges ou presque. Il en existe dans toutes les gammes de prix, avec de nombreux accessoires.

Enfin, dans un registre différent, pensez à faire un tour dans notre boutique de Goodies avec des T-shirts, mais aussi des tasses pour prendre votre café le matin en lisant #LeBrief quotidien par exemple.

Les plus feignants pourront même se laisser tenter par un mug qui touille tout seul votre breuvage d'une simple pression sur un bouton. Il en existe dans de nombreux formats à partir de 10 euros, certains aux couleurs de Star Wars, mais il faudra alors débourser environ 30 euros. Attention à ne pas en renverser partout.

Pour être sûr de toujours avoir votre café bien chaud, vous pouvez agrémenter votre bureau d'une chauffe tasse USB, que l'on trouve généralement à partir d'une dizaine d'euros. Vous êtes plutôt boissons fraiches ? Aucun problème, il existe aussi des mini-frigos en USB.

Compteur de likes pour les accros aux réseaux sociaux

Smiirl vend des compteurs pensés pour les magasins, mais utilisables par des « influenceurs ». Si vous en avez dans votre entourage, vous pouvez lui offrir (ou vous cotiser, vu le tarif) un compteur physique de Likes, de followers Instagram ou une version customisée à partir de 360 euros tout de même.

Ils sont équipés de « volets » qui s'animent quasiment en temps réel pour afficher votre popularité. Radical pour traiter d'éventuels problèmes d'égo (sauf si le chiffre baisse).