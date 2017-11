Le bullshit bingo de l'IA

Il est de plus en plus courant de lire des articles qui vantent les progrès de l'intelligence artificielle ou de tel ou tel service qui va révolutionner le monde grâce à une IA dont on sait finalement peu de choses.

Souvent, il s'agit surtout d'arguments marketing où des sociétés n'hésitent pas à faire passer le moindre algorithme pour le prochain Skynet. « if ... then ... else », nouvelle arme de destruction massive.

S'il est toujours important de prendre du recul sur les annonces en matière d'IA, et de garder un esprit critique sur ce qui est annoncé, un petit outil peut s'avérer précieux : un bullshit bingo.

Erwan Cario, journaliste à Libération, a récemment proposé le sien. Le principe est simple : lorsque vous lisez un article sur l'IA, cochez les cases des termes utilisés. Si une bonne partie des cases sont cochées... méfiez-vous.