Quelle carte graphique choisir ?

Que vous utilisiez votre PC pour de la bureautique, de petits jeux ou les derniers titres AAA, votre écran est relié à un processeur graphique. Mais ce marché est complexe et plein de pièges. Voici notre sélection de fin d'année pour vous aider à vous y retrouver.

Depuis des années, AMD et NVIDIA se partagent le marché des cartes graphiques, plutôt à l'avantage du second. En raison de la faible évolution des finesses de gravure et d'un manque de concurrence, le secteur s'était d'ailleurs un peu endormi.

Mais récemment, les choses se sont remises à bouger sur différents aspects. Tout d'abord les puces graphiques intégrées aux processeurs (IGP) sont de plus en plus véloces, permettant de se passer d'une carte tierce dans certains cas. Ensuite, Intel a annoncé qu'il allait se lancer sur le marché avec un GPU attendu pour 2020.

Enfin, NVIDIA qui était parti tenter sa chance sur différents marchés est revenu avec une nouvelle architecture : Turing. Elle promet aux joueurs de meilleures performances, mais également de nouvelles expériences à travers le ray tracing ou encore l'exploitation de l'intelligence artificielle dans les jeux. Tout un programme.

Mais au final : quoi choisir ? Des dizaines de GPU existent et pour chacun, de nombreuses cartes graphiques sont proposées. S'y retrouver n'est pas toujours simple, voici donc notre sélection des bons choix du moment. Et en cas de doute, n'hésitez pas à vous tourner vers la section Conseils d'achat de notre forum.

À moins de 100 euros, t'as plus rien : l'intégré comme alternative