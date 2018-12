Freebox Delta, One, Révolution, mini 4K : tarifs, conditions et tableau comparatif

Les nouvelles offres Freebox Delta ou One vous intéressent, mais vous vous demandez quelles astuces renferment la brochure tarifaire et les conditions générales de Free ? Nous les avons analysées afin de vous dire ce qu'il faut en retenir, tableau comparatif des différentes offres à la clé.

Mardi, Free présentait ses Freebox Delta et One, avec de nouveaux forfaits. En attendant une rationalisation nécessaire pour un FAI qui prône la simplicité, son site propose donc cinq abonnements différents.

Un chiffre qui grimpe à neuf si l'on compte les offres sans l'option TV (disponibles uniquement par téléphone) et la Freebox Crystal pour les non dégroupés. Et même jusqu'à onze avec les offres « historiques » (sans remise la première année ni engagement). Elles sont en effet toujours accessibles à cette adresse, plus du tout mise en avant.

Le FAI nous explique que les anciennes offres (Révolution, mini 4K et Crystal) ont vocation à rester pour le moment, car il ne compte pas se débarrasser de ses box alors qu'elles fonctionnent encore. Une pratique intéressante pour son aspect anti-obsolescence programmée, mais qui incite l'équipe marketing à s'en donner à cœur joie en multipliant les forfaits.

Ils s'étalent désormais de 24,99 à 59,99 euros avec des promotions permettant de payer parfois moins cher la première année. Fidèles à notre habitude, nous avons plongé dans le détail des offres et des différents documents légaux afin de vous en proposer une synthèse. Sans surprise, de nombreux petits ajustements ont été faits par le fournisseur d'accès.

