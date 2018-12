Freebox One : entre évolutions et déceptions

La Freebox One devait être la digne remplaçante de la Révolution. On l'imaginait apporter de nouveaux services pour un tarif défiant toute concurrence. Avec ce produit monobloc, incomplet et une offre à 40 euros par mois, on est loin du compte.

Si la Freebox Delta a monopolisé l'attention lors des annonces de Free la semaine dernière, il ne faudrait pas oublier sa petite sœur dévoilée rapidement en fin de conférence : la Freebox One.

Sur le papier, ce modèle intermédiaire avait toutes les chances d'être une petite bombe. La Delta occupant le très haut de gamme, Il y avait en effet de la place pour une solution nouvelle génération, abordable, très intégrée qui serait la digne remplaçante des précédents modèles, à mi-chemin entre la Mini 4K et la Révolution.

Malheureusement, malgré quelques bonnes idées, plusieurs éléments font de cette Freebox One et de la proposition commerciale qui l'accompagne un ensemble qui ne marche pas. Et ce sera sans doute difficile à rattraper.

Notre dossier sur Free et les Freebox One/Delta :

Tout-en-un, des options en moins