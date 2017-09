À l'IFA de Berlin, des smartphones pour tous les goûts, de 49,99 à plus de 1 000 euros

Alcatel, Blu, Cat Phone (Caterpillar), Fairphone, LG, Motorola, Samsung, Sony, Wiko... sont autant de fabricants à avoir présentés des smartphones à l'IFA de Berlin. Nous avons compilé le gros des annonces des uns et des autres, avec parfois un grand écart au niveau des caractéristiques techniques.

Si l'IFA de Berlin était au départ un salon destiné aux produits très grand public, il s'est peu à peu transformé à usine pour communiqués de presse de l'industrie high-tech. Pour rappel, il se tient tous les ans dans la capitale allemande, début septembre. L'occasion pour certains de préparer la rentrée en attendant les fêtes de fin d'année et... le CES de Las Vegas.

Plutôt que de reprendre la longue liste d'annonces au gré des conférences des uns et des autres, nous avons décidé de faire le point sur les différents secteurs concernés. Il s'agit ainsi du début de la série de nos récapitulatifs de la rentrée.

Commençons par le domaine des smartphones qui, bien qu'il ne soit pas celui où l'innovation s'exprime toujours le mieux, est prolifique en nouveautés en tout genre à l'approche d'une série d'annonces de la part d'Apple (ce 12 septembre).

Des smartphones étanches et résistants, des selfies et un peu d'Android Oreo

L'une des tendances de cette année est le selfie (et oui, encore...) avec des capteurs en façade qui affichent jusqu'à 20 Mpixels. On notera aussi la présence de plusieurs modèles avec une coque renforcée, en plus de ceux annoncés comme étanches (certifiés IP 68) qui sont désormais monnaie courante.

Annoncé très récemment, Android 8 (Oreo) commence à faire parler de lui, notamment avec certains Xperia qui en seront équipés dès leur sortie (prévue en septembre). De manière générale, Android 7 (Nougat) est toujours présent sur une écrasante majorité des nouveautés du salon. Trêve de bavardage, passons au détail des annonces des uns et des autres.

Le Samsung Galaxy Note8 à 1 000 euros comme mise en bouche