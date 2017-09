Les TV veulent se fondre dans le décor, les dalles OLED, 8K et HDR10+ assurent le show à l'IFA

Comme à chaque salon, les constructeurs rivalisent de superlatifs pour présenter leurs nouvelles télévisions (mais ils sont bien moins bavards sur les prix). Si l'OLED et le 4K UHD sont les stars de cette édition 2017 de l'IFA, ce ne sont pas les seuls. Une chose est sûre, la TV veut se faire de plus en plus discrète.

Cette année encore, l'OLED est la star du salon de Berlin pour les télévisions. Les écrans sont de plus en plus grands, à l'image de Samsung et Panasonic qui annoncent tous les deux des modèles 4K UHD de 77 pouces. Bien évidemment, certains pensent déjà à l'après avec des TV 8K.

L'IFA signe aussi le retour de Toshiba avec moult références, mais surtout la Poster TV qui s'inscrit dans une tendance actuelle : transformer la télévision pour qu'elle se fonde dans le décor en prenant l'apparence d'un cadre (dans la lignée de The Frame de Samsung), avec une connectique aussi discrète que possible. Dans le même temps, le HDR10+ fait parler de lui.

Si vous préférez les vidéoprojecteurs, sachez que de nouveaux modèles ont également été dévoilés par Acer et Sony, dont deux utilisant la technologie laser.

Le HDR10+ débarque en force à l'IFA de Berlin et veut piétiner Dolby Vision