Les ambitions de l’Europe sur le spatial pour les prochaines années

Avec une hausse de 17 % de son budget – pour un total de 16,923 milliards d’euros très exactement – par rapport à celui voté par le Conseil ministériel en 2019 (déjà présenté comme étant d'une « ampleur exceptionnelle »), l’ESA affirme que l’Europe va pouvoir « renforcer son autonomie, son leadership et sa pérennité dans le spatial ». Le secteur spatial a bien changé en trois ans et pas seulement à cause de l’embargo sur les fusées russes suite à l’invasion de l’Ukraine, mais aussi avec la montée en puissance des acteurs du NewSpace, SpaceX en tête.

Comme on pouvait s’y attendre, les ministres ont « confirmé la nécessité absolue pour l’Europe de disposer d’un accès indépendant à l’espace », mettant en avant des points comme le suivi et la réduction des effets du changement climatique, la sécurisation des télécommunications et de la navigation, ainsi que la réactivité et la résilience face aux crises. On rappellera que l’embargo sur le lanceur russe Soyouz et le retard d’Ariane 6 conduisent à un embouteillage et des retards sur les lancements de missions européennes… au profit de SpaceX.

Budget : + 23 % pour la France, l’Allemagne reste en tête

Comme en 2019, l’Allemagne est le premier contributeur de l’Agence spatiale – mais ce n’est pas une surprise cette fois-ci – avec 3,5 milliards d’euros (+6 %), suivi par la France avec 3,2 milliards (avec une belle augmentation de 23 %) et l’Italie en embuscade à 3,1 milliards (+35 %). Le Royaume-Uni continue de s’investir financièrement avec 1,9 milliard d’euros (+12 %), en quatrième position.

Trois acteurs de la recherche française – le CNRS, l’ONERA et le CEA – « se félicitent des conclusions de la Conférence ministérielle (CMIN) 2022 qui acte une augmentation des moyens dédiés à l’Agence spatiale européenne (ESA), particulièrement dans le domaine de la recherche ». Dans tous les cas, l’heure est à l’unité et c’est le message que tentent de faire passer les gros acteurs du secteur.

Juste avant l’ouverture du Conseil, Walther Pelzer (directeur général de l’agence spatiale allemande, DLR) et Philippe Baptiste (président du Centre national d’études spatiales, CNES) avaient accordé une interview au Figaro et à Die Welt pour désamorcer la situation et affirmer faire cause commune… au moins pour Ariane 6 : « Ce serait un non-sens absolu ! Le budget de l’ESA n’est pas une course de vitesse entre nos pays ! », affirmaient-ils en chœur selon nos confrères français.

Sur les près de 17 milliards d’euros, 3,2 milliards vont à la science et 2,7 milliards au PRODEX (PROgramme de Développement d'Expériences scientifiques), soit près de 6 milliards d’euros au total pour ces deux segments. 2,7 milliards sont également prévus pour l’observation de la Terre et 2,8 milliards pour le transport spatial. Passons au détail.

3,2 milliards pour le programme scientifique