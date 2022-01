PLATO : la mission européenne qui va chercher « la vie ailleurs que sur notre planète »

L’ESA vient de valider une étape importante pour la construction du satellite PLATO, dont la mission sera de scruter les étoiles à la recherche d’exoplanètes, notamment rocheuses. En trame de fond, on retrouve les habituelles quêtes de traces de vie et de compréhension de notre Système solaire.

PLATO, ou PLAnetary Transits and Oscillations of star, est la troisième mission de classe moyenne du programme Cosmic Vision de l’Agence spatiale européenne (ESA). Les autres sont Solar Orbiter (déjà dans l’espace), Euclid (prévu pour 2023), ARIEL (2028) et EnVision (début des années 2030).

L’Observatoire de Paris rappelle que l’objectif de PLATO « est de trouver et d’étudier un grand nombre de systèmes planétaires, en mettant l’accent sur les propriétés des planètes semblables à la Terre dans la zone habitable autour des étoiles de type solaire ».

Encore un chevron enclenché

Le projet a passé avec succès sa « revue technique », ce qui signifie que la maturité de l’ensemble du satellite – le module de service et la charge utile – a été vérifié avec la confirmation de « la solidité des interfaces satellite-charge utile et [du] calendrier de développement de la charge utile ».

Un accent a été mis sur « la production en série de 26 caméras » qui seront utilisées pour « découvrir et caractériser les exoplanètes qui orbitent autour d’étoiles similaires à notre Soleil ». Il faudra par contre encore attendre plusieurs années avant que le satellite ne décolle, puisque le lancement est attendu pour 2026 à bord d’une fusée Ariane 62… et donc déjà en retard sur le calendrier initial.

La promesse d’une « précision jamais atteinte »