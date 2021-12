James Webb Space Telescope : c’est enfin le jour « J », suivez son lancement en direct

Les débuts du « remplaçant » de Hubble remontent à la fin des années 80. S’en suit de longues années de négociations et de recherches. Une première partie du télescope était bouclée dès le début des années 2010 quand l’instrument MIRI, développé par la France et l’Europe, était livré aux Américains.

La date de lancement ne cesse ensuite de glisser : d’abord en 2018, puis en mars 2021. Elle passe ensuite à octobre et enfin décembre. En dernière ligne droite, quelques jours sont ajoutés à cause d’un incident avec la « sangle » de maintien du satellite, puis des conditions météo. Le dernier bulletin météo arrivera 20 minutes avant le lancement.

Décollage à partir de 13h20, puis 29 jours de voyage…

La fenêtre de lancement est désormais programmée pour ce samedi 25 décembre à partir de 13h20 et jusqu’à 13h52 (heure française). Le satellite est d’ores et déjà installé dans la coiffe de la fusée, le tout étant « on the pad » à Kourou en Guyane. Le compte à rebour est déjà lancé et l’ensemble des voyants sont au vert pour le moment.

Ce sera le quatorzième lancement d’Arianespace en 2021 et le troisième avec une fusée Ariane 5. La durée nominale de la mission (du décollage à la séparation du satellite) est de 27 minutes et 11 secondes environ.