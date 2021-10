James Webb Space Telescope : 30 ans plus tard, enfin le lancement et le délicat déploiement

Le télescope spatial JWST doit permettre d’analyser les confins de l'univers. Après des années d’attente et des soucis de dernière minute, il devrait décoller dans deux mois. Les scientifiques attendent avec une certaine appréhension son déploiement, une étape longue et compliquée.

Les promesses et attentes autour du télescope James Webb sont élevées : « Tandis que la sensibilité limitée dans le domaine de l’infrarouge de Hubble l’empêchait de voir plus loin que 500 millions d’années après le Big-Bang, le JWST sera capable de voir des étoiles seulement 200 millions d’années après la naissance de l’Univers » selon le CEA.

Avant de voir les instruments qu’il embarque et comment les scientifiques comptent en arriver là, faisons un retour en arrière sur ce projet qui a débuté il y a plus de... trois décennies. Ses prémices remontent à 1989 lorsque Ricardo Giacconi (alors directeur du Space Telescope Science Institute à Baltimore et futur Prix Nobel de physique en 2002), réalise qu’il « fallait un minimum de 20 ans entre les premières études et la mise en orbite d’un projet spatial ».

Hubble n’était pas encore lancé, que son successeur était déjà dans toutes les têtes, pour une raison simple : « On sait ce que [Hubble] ne va pas découvrir. L’univers infrarouge le plus profond, on sait que Hubble ne l’explorera pas », nous explique Olivier La Marle, responsable du programme Sciences de l’Univers et délégué français au Science Program Committee de l’ESA.

Du NGST de 1989 au JWST du début des années 2000