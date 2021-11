« Incident » sur le James Webb Telescope, son lancement décalé de quelques jours

On n’est plus à cela près diront certains, tant la mise en orbite de ce « remplaçant » de Hubble a déjà été retardée par le passé. Du 18 décembre 2021, la fenêtre de lancement s’ouvrira désormais quatre jours plus tard, le 22 décembre au plus tôt.

« L'incident s'est produit lors d'opérations de préparation des satellites sur la base de Kourou, en Guyane, réalisées sous la responsabilité globale d'Arianespace », explique la NASA. « Une libération soudaine et imprévue d'une bande de serrage - qui fixe Webb à l'adaptateur du lanceur - a provoqué une vibration dans tout l'observatoire », ajoute l’Agence.

Une enquête a évidemment été ouverte en urgence et « des tests supplémentaires afin de déterminer avec certitude si cet incident n’a endommagé aucun composant ». La NASA ne donne aucune explication supplémentaire pour le moment.

La blogueuse et youtubeuse Rêves d’espace (qui a travaillé sur le satellite Gaia) a publié un fil Twitter sur lequel elle explique à quoi correspond et l’importance de cette sangle qui fixe le James Webb Space Telescope (JWST) sur l’adaptateur de la fusée.

« Il est évident qu'au relâchement des vibrations aient été exercées sur le satellite. Reste à savoir quels niveaux, les axes, etc... et si c'est acceptable pour le JWST », ajoute-t-elle.