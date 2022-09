ArianeGroup présente Susie, un dernier étage réutilisable et habitable

Cette capsule remplacera la coiffe d’Ariane 64 et sera compatible avec d’autres lanceurs. Elle permettra d’emporter aussi bien du cargo que des humains dans l’espace, notamment vers la Lune. ArianeGroup s’inscrit dans la dynamique du réutilisable et affirme que son module « ouvre la voie à de futurs lanceurs européens totalement réutilisables ».

L’actualité spatiale est chargée ces jours-ci. Vendredi se tenait à Paris la Conférence européenne interparlementaire sur l'espace, avec l’adoption de 16 résolutions. Sophie Primas, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat et du groupe de travail sur l'espace, nous expliquait les enjeux : il s’agit de « parlements nationaux qui, tous ensemble, demandent quelque chose à la Commission européenne ».

Il y était évidemment question d’autonomie d’accès à l’espace, d’Ariane 6, des enjeux économiques et environnementaux ainsi que la gestion des débris ; de véritables problématiques spatiales. Cette conférence se tenait quelques mois avant la réunion ministérielle de l’Agence spatiale européenne, mais aussi à la veille du Congrès Astronautique international (IAC) qui se déroule également à Paris.

Réutilisable et habitable… comme Crew Dragon

Alors que l’IAC ouvrait à peine ses portes, ArianeGroup a présenté Susie (Smart Upper Stage for Innovative Exploration) : « un projet d’étage entièrement réutilisable répondant aux besoins futurs de transport et de missions vers et dans l’espace ». L’entreprise explique que son module pourra « voler aussi bien avec Ariane 64 [la version d’Ariane 6 avec quatre boosters, ndlr] qu’avec un lanceur de la génération suivante », Ariane Next.