Conférence européenne interparlementaire : 16 résolutions pour un espace autonome, durable et « propre »

Ce vote venait clôturer une journée de tables rondes sur diverses questions et inquiétudes autour de l'autonomie de l'accès à l'espace, des acteurs du New Space et de la pollution spatiale, notamment les débris toujours plus nombreux (nous aurons l'occasion de revenir sur ce dernier point).

Autonomie

Trois axes sont mis en avant. Le premier sur « la poursuite d'un objectif d'autonomie stratégique européenne pour garantir un accès durable à l'espace ». C'est un « objectif prioritaire » et la déclaration affirme que « le développement d'Ariane 6 est une priorité absolue pour au moins les dix prochaines années ».

Le texte défend aussi « la préférence européenne »... avec des dérogations en cas d'indisponibilité d'infrastructures adaptées. Un « buy european act » demandé par certains depuis des années.

Durabilité et réutilisable