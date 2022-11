Artemis I se prépare à passer à 130 km de la surface de la Lune

Après avoir décollé le 16 novembre, la capsule Orion et le module de service européen continuent leur route vers la Lune. Vous pouvez suivre leur périple en direct par ici.

La sonde se trouve actuellement à un peu moins de 28 000 km et se prépare à activer ses propulseurs pour profiter de l’attraction gravitationnelle de la Lune. Une opération qui se déroulera du côté de la face cachée de la Lune, la NASA s’attend donc à une perte des communications avec la Terre pendant 35 minutes environ.

La NASA mettra en place un direct ce matin, à partir de 11h15. La mise à feu du moteur devrait se dérouler 2h30 plus tard (13h44) et le survol le plus proche de la Lune est attendu pour 13h57, avec une distance de 130 km seulement.