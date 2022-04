À la découverte de la sonde JUICE, dans la salle blanche et anéchoïque d’Airbus

D’ici un peu moins d’une dizaine d’années, la sonde JUICE sera en orbite autour de Jupiter. Un an avant son lancement, nous avons pu lui rendre visite dans la salle anéchoïque d’Airbus où elle est en train de subir une batterie de tests. C’était aussi l’occasion de discuter avec les responsables de cette mission « lourde » de l’Agence spatiale européenne.

La mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) a été validée en 2012 par l'Agence spatiale européenne (ESA). Comme son nom l'indique, elle doit observer le monstre qu'est Jupiter – la plus grande planète de notre Système solaire – ainsi que trois de ses lunes : Europe, Ganymède et Callisto. Nous avons déjà longuement détaillé ce mini système dans notre dossier sur le Système solaire.

De manière plus générale, cette mission doit également permettre d'apporter des éléments de réponse à deux des principaux thèmes du programme Cosmic Vision de l'ESA : « Quelles sont les conditions pour la formation de planètes et l'émergence de la vie ? Et comment fonctionne le Système Solaire ? ». JUICE est d’ailleurs la première mission lourde (L1) de ce programme s’étalant sur 2015-2025.

Airbus aux commandes, lancement dans un an

En 2015, Airbus a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne « comme maître d'œuvre pour la conception, le développement, la production et les essais d'un nouveau vaisseau spatial nommé "JUICE" ». Divers partenaires internationaux sont choisis pour construire les instruments scientifiques.

Juice devait décoller cette année, mais plusieurs paramètres, dont la pandémie mondiale de Covid-19, ont conduit à repousser la date. Le lancement est désormais prévu pour le 5 avril 2023, dans tout juste un an. Le planning mis à jour prévoyait initialement un décollage en mars 2023, mais un nouvel itinéraire a été identifié entre temps, il permet de gagner plusieurs mois de trajet en partant en avril de l’année prochaine.

Un trèèèèès long voyage de près de 8 ans

La fenêtre de tir durera environ trois semaines à partir du 5 avril 2023. En cas de problème, une nouvelle s’ouvrira en aout 2023. Si besoin, au moins une fenêtre de tir par an sera disponible ; on n’est donc pas dans le cas d‘ExoMars qui doit attendre deux ans à chaque fois.

Après le décollage, le voyage durera près de... 8 ans ! La sonde utilisera plusieurs fois l’assistance gravitationnelle pour aller finalement se catapulter jusqu'à Jupiter. Le responsable de mission chez Airbus nous explique qu'Ariane 5 ne pourra donner que 15 % de l’énergie nécessaire à son long voyage.

Avant son décollage, le satellite est pour le moment installé dans une chambre anéchoïque (elle-même dans une salle blanche) d'Airbus à Toulouse. Nous avons pu nous rendre sur place afin de discuter avec les scientifiques en charge de la sonde. On vous explique la partie technique de la mission et dans la prochaine partie de notre dossier nous reviendrons sur les enjeux des tests et les attentes de la mission.

Notre dossier sur la sonde JUICE :

À la découverte de la sonde JUICE, dans la salle blanche et anéchoïque d’Airbus

JUICE : l’importance des tests avant de partir pour Jupiter, les objectifs de la mission (à venir)

Juice en configuration de vol… ou presque