La mission DART atteint sa cible, succès du « premier test de défense planétaire »

La première partie de la mission DART est un succès : l’impact a bien eu lieu, comme prévu. Reste maintenant à analyser les conséquences orbitales de ce choc, ce qui va prendre des mois. En 2026, une seconde mission – Hera – viendra sur place examiner les conséquences de cet impact, afin d’affiner les simulations et se préparer à dévier un objet qui pourrait mettre en danger la Terre.

Cette nuit, à 1h14 du matin (ou 1h15 suivant les communiqués) heure française, l’impacteur DART (Double Asteroid Redirect Test) est venu frapper un astéroïde. Celui-ci ne représentait aucune menace pour la Terre – pas plus avant qu’après l’impact, comme n’a eu de cesse de le répéter la NASA –, mais cette mission a pour but de se préparer à un tel scénario catastrophe. Le risque existe bel et bien, même si aucun réel candidat n’a été formellement identifié jusqu’à présent.

L’objectif de la mission DART « est de modifier légèrement le mouvement de l’astéroïde d’une manière qui peut être mesurée avec précision à l’aide de télescopes au sol ». Cette seconde partie est probablement la plus importante puisque déterminante en cas de risque de collision dans le futur.

La NASA confirme qu’elle sait viser à 11 millions de km