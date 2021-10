Redevance copie privée sur le reconditionné : le secteur se mobilise aux portes du Sénat

La coalition des reconditionneurs, réunis autour du site SauvonsLoccasion.fr , se mobilise en dernière ligne droite de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique. Une manifestation est déjà prévue devant le Sénat à l'approche de l'examen du texte en seconde lecture. Rappel des enjeux et contexte.

RCube et le SIRRMIET, les deux principaux syndicats du secteur, organisent un rassemblement devant le Sénat le 20 octobre prochain.

La manifestation aura « pour but de soutenir le secteur de l’occasion et du réemploi face au risque d'assujettissement des produits d’occasions à la Rémunération pour Copie privée » témoigne le site de l’initiative.

Ces dernières manœuvres s’inscrivent dans un calendrier contraint. Le même jour, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable examinera la proposition de loi sur l'empreinte environnementale du numérique, en prévision de la séance du 2 novembre.

« Ce vote menace les produits reconditionnés (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.) d’une augmentation d’environ 10 € par produit, mettant directement en péril tout le secteur : pertes d’emplois et faillites pour les professionnels, fracture numérique accrue pour les consommateurs les plus fragiles, ralentissement de la lutte contre le réchauffement climatique... » considère la coalition.

C'est peu de le dire : la sujet de l’assujettissement des biens reconditionnés a fait l’objet d’une série de nombreux rebondissements.

Des assignations avant un barème