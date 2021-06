Une redevance sur le reconditionné ? Un bien « mauvais signal » selon le sénateur Patrick Chaize

Les produits reconditionnés ne doivent pas subir la redevance copie privée (RCP). Voilà en substance ce qu’indiquait l’article 14 Bis B de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 12 janvier dernier. Une disposition introduite par un amendement du sénateur Patrick Chaize (LR), vice-président de la commission des affaires économiques.

Le 25 mai, la disposition fut adoptée sans modification en commission du développement durable à l’Assemblée nationale. Le lendemain, elle adoptait un amendement du député Éric Bothorel réclamant un rapport du gouvernement sur le sujet de la redevance pour copie privée afin d’éclairer la représentation nationale sur cette institution un peu trop méconnue, et proposer des pistes de réformes.

Il n’en fallait pas moins pour soulever une vague de contestation de la part des industries culturelles. Interviews, pétition… tous se sont unis pour permettre la perception de la redevance qu’ils perçoivent sur ces biens reconditionnés, et d’abord les téléphones et les tablettes.

Une mainmise de la culture sur l’écologie préparée en amont en Commission Copie privée où déjà, le 1er juin dernier, les sociétés de perception avaient fait adopter un barème spécifique sur ces deux segments de produits.

Le 10 juin, les députés ont finalement ouvert la brèche de cette perception, sur pression du gouvernement et derrière des industries culturelles. Par le jeu de la navette, la proposition de loi est désormais de retour au Sénat. Le sénateur Patrick Chaize a bien voulu réagir dans nos colonnes.

Quel est votre sentiment sur le texte adopté par les députés ?

J’ai prévu de faire un travail d’approfondissement et de critiques objectives cette semaine, article par article, pour définir aussi la stratégie pour la continuité de la vie du texte. Sur un certain nombre de points, les députés ont compris le message, ont gardé l’esprit et ont permis aussi par leurs travaux, des améliorations.

Et il y a l’article étendant la redevance aux biens reconditionnés, renversant le cap porté au Sénat…

Je ne comprends pas. C’est mener un acte politique sans garder l’esprit du texte lui-même. On a transformé cet article 14 Bis B en un affrontement entre l’environnement et la culture, au bénéfice de la culture alors même que c’est un texte qui devait être fondamentalement environnemental, en pleine loi Climat !

J’avoue que j’ai un problème de cohérence du gouvernement en la matière. On en arrive à quelque chose d’un peu hybride, qui ne ressemble plus vraiment à grand-chose et assez fragile d’un point de vue juridique.

Dans une pétition, des acteurs de la culture se sont offusqués de votre amendement