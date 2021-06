Quand Copie France refusait de rembourser la redevance copie privée sur les téléphones d'occasion

- « Les vendeurs de téléphones reconditionnés ne payaient pas, jusqu’à présent, la rémunération pour copie privée ? »

- « FAUX, la Fnac, Orange, Bouygues, SFR ou encore Apple paient depuis des années la rémunération pour copie privée pour leurs ventes de téléphones neufs et reconditionnés ».

Voilà ce qu'indiquent les ayants droit dans un document envoyé aux députés à l'approche des débats à l’Assemblée nationale. Document que nous révélons ci-dessous.

C’est que le temps est compté. Ce 10 juin, les parlementaires débattront en effet de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique. Un article criblé de critiques émises par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD).

Déjà adopté par le Sénat, l'article 14 Bis B vient en effet préserver le monde du reconditionné du paiement de la redevance pour copie privée.

Pour mémoire, cette indemnité forfaitaire est calculée, votée et perçue par les sociétés de gestion collective sur les supports d’enregistrement, en contrepartie de la liberté de réaliser des copies d’œuvres. Ces pratiques de copies sont d’abord mesurées par des études d’usages... que ces mêmes sociétés financent et réalisent auprès d’un panel.

L’article 14 Bis B vient fracasser le nouveau plan de bataille de Copie France, la société de perception détenue par la SACEM et les autres SPRD : collecter ces sommes à chaque fois qu’un téléphone ou une tablette est reconditionnée. Et pour accélérer un peu plus le temps, un barème réduit vient d’être adopté par la Commission copie privée le 1er juin. Le 6 juin, il était publié au Journal officiel par le ministère de la Culture. Un délai record.

L'assaut a débuté en réalité bien plus tôt, lorsque fin 2020, Copie France a déployé ses forces armées en engageant une série de contentieux à l’encontre des reconditionneurs. Elle leur réclame depuis paiement de la redevance sur l’ensemble des téléphones et tablettes reconditionnés depuis les cinq dernières années (donc depuis 2015). Et cette fois, elle leur a appliqué le barème fort, soit jusqu'à 14 euros pour un smartphone ou une tablette de 128 Go. L’ardoise se chiffre en millions d’euros et provoque l'effroi des structures redevables.

Le gouvernement favorable à la redevance sur le reconditionné