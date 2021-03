Copie privée : un député ne veut pas de redevance sur les biens reconditionnés

Ce n’est plus un secret. Les ayants droit regardent avec vif intérêt le développement des produits reconditionnés en France, en particulier les smartphones et les tablettes. Leur appétence n’est pas liée aux questions écologiques, à la préservation des ressources et autres futilités, mais au potentiel rémunérateur de ce marché porteur.

Et pour cause, si les sociétés de gestion collective perçoivent cette redevance sur les produits neufs lors de leur mise sur le marché, les biens reconditionnés ont jusqu’alors été épargnés. Pour corriger le tir, les ayants droit ont déjà initié plusieurs actions en justice auprès de reconditionneurs afin de prélever finalement cette ponction sur l’ensemble des biens revendus depuis cinq ans en France. Les dossiers sont en cours devant les tribunaux.

Pour l’avenir, le chantier est au ministère de la Culture. L’enjeu ? Ébaucher cette fois un barème spécifique très rapidement. Tout devrait s’accélérer en mars, avec la mise en place d’un vague questionnaire d’usages permettant ensuite d’adopter un tarif spécifique à ce second marché.

Si le temps s’accélère, c’est qu’au Parlement, les menaces grondent. Déjà, le Sénat a adopté un amendement dans le cadre de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. La disposition, qui n’a pas encore été examinée par les députés, interdit de prélever la douloureuse sur les supports « issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

« Juridiquement discutable et fortement contre-productif »