Sentinel-1C, JUICE, Euclid, Ariane 6 : le programme de l’ESA pour 2023

Comme l’année dernière, l’Agence spatiale européenne propose un tour d’horizon des événements attendus pour l'année prochaine. Avant de se projeter dans l’avenir, commençons par jeter un œil dans le rétro sur les réussites et les ratés de 2022.

Il y a un an, l’ESA prévoyait une année 2022 « très chargée », et c’était peu de le dire. Tout ne s’est pas passé comme prévu ; l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février est venue changer la donne de plusieurs projets. Parmi les sanctions européennes, il y a un embargo sur les lanceurs russes ; l’Europe n’utilise donc plus la fusée Soyouz, avec d’importantes conséquences sur le calendrier des lancements.

Des missions prévues cette année ont été repoussées, certaines à une date non déterminée pour le moment.

Artemis I a décollé, la Data Release 3 de Gaia est en ligne