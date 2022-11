Artemis I est en route vers la Lune

Hier, après plusieurs reports, la fusée SLS a décollé à 07h47 heure française. « Le vaisseau a tourné autour de la Terre pendant 2 heures avant d’être propulsé vers la Lune. Orion et tous les systèmes fonctionnent comme prévu et le vaisseau a donc entamé son voyage de 10 jours vers notre satellite naturel », détaille l’ESA.

Son directeur général, Josef Aschbacher, se félicite de ce programme : « Le module de service européen et le vaisseau spatial Orion sont le fruit de décennies de collaboration exceptionnelle entre l’ESA et la NASA ».

L’Agence spatiale européenne rappelle qu’elle a « conçu et supervisé le développement du module de service d’Orion, la partie du vaisseau spatial qui fournit l’air, l’électricité et la propulsion. Tout comme un moteur de locomotive tire des wagons de passagers et fournit de l'énergie, le module de service européen amène maintenant Orion jusqu'à la Lune, avant de le ramener vers la Terre ». Une collaboration avec la NASA qui remonte à 2013.

La suite de la mission est connue : « Lors de la mission Artemis I, Orion et le module de service européen effectueront une mission de 26 jours vers la Lune avant de revenir vers la Terre. Ils passeront environ une semaine en orbite autour de la Lune : le module de service européen allumera ses 33 moteurs pour maintenir le vaisseau sur sa trajectoire et dans une position qui lui permette de capter les rayons du soleil sur quatre panneaux solaires longs de 7 mètres ».