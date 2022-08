Nuits des étoiles du 5 au 7 août : « faire découvrir l’astronomie au plus grand nombre »

Vous pouvez profiter de la météo ensoleillée des prochains jours pour sortir à la tombée de la nuit et profiter des Nuits des étoiles, des événements organisés par des équipes d’astronomes bénévoles. L’exploration spatiale est à l’honneur, en écho à l'actualité.

Près de 500 manifestations sont prévues selon l’Agence spatiale européenne et cet événement s’exporte hors de nos frontières : Belgique, Suisse et Algérie se joignent à la fête. Une carte est disponible par ici , avec un moteur de recherche par type de contenu proposé, date et lieu. Il y en a par exemple deux du côté de La Rochelle.

« Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès. Mais mieux encore, le partage des émotions peut s’accompagner d’un récit où se transmettent des connaissances quand, l’œil à la lunette ou au télescope, la découverte est guidée par un observateur instruit », explique l’Association Française d’Astronomie .

Pour cette édition 2022, le thème central est l’exploration spatiale. Un sujet ô combien d’actualité avec les rovers martiens (le rover européen Rosalind Franklin d’ExoMars 2022 ne peut pas décoller pour le moment), le lancement prochain d’Artemis I et l’exploration de notre et Univers par le télescope spatial James Webb.

La Nuit des étoiles a été lancée pour la première fois en 1991 par l’Association Française d’Astronomie (AFA), qui continue depuis à s’en occuper avec des partenaires de choix (Agence spatiale européenne, CNES…). L’édition 2022 se tiendra à partir de ce soir, et jusqu’à dimanche soir. Ces « Nuits des étoiles sont animées par des équipes d’astronomes bénévoles. Ils devraient être plus de 200 encore cette année : clubs d’astronomie, planétariums, associations, offices de tourisme, mairies… ».

L’AFA décrit le programme qui vous attend. Le balai nocturne débute vers 22h avec l’arrivée de Saturne et de ses anneaux, visibles « au travers d’une lunette ou d’un télescope ». À 23h30, Jupiter se joint à la fête : « au travers d’une lunette ou d’un télescope, vous pourrez distinguer plusieurs des quatre satellites galiléens – Io, Europe, Ganymède et Callisto ».

Mars arrive à 1h du matin et la planète est facilement identifiable à sa couleur rougeâtre. Enfin, Vénus – l’étoile du Berger – se fera désirer jusqu’aux alentours de 5h du matin. La Lune sera également au rendez-vous : « Notre satellite naturel illuminera le ciel nocturne proche de l’horizon sud-ouest durant la première partie de la nuit, avant de se coucher vers 01 h ». Le programme est détaillé sur cette page.

Starlink en prend pour son grade

L’Association Française d’Astronomie souhaite également profiter de cette édition pour « sensibiliser le grand public au sujet de la dégradation de la qualité du ciel nocturne ».

Il n’est pas uniquement question de la pollution lumineuse, qui rend par exemple la Voie lactée invisible dans certaines régions, mais aussi de Starlink et des constellations de satellites dans leur ensemble : « En l’espace de seulement trois ans, ce sont près de 2 500 satellites qui ont été placés sur orbite basse autour de notre planète, striant le ciel de trainées lumineuses intempestives et réduisant la qualité des observations astronomiques ».

Une carte pour se repérer, des documentaires sur Arte

Enfin, l’AFA propose une « carte des nuits étoilées » permettant à tout un chacun de se repérer dans l’immensité du ciel. On y retrouve des explications pour la prendre en main (en bas) et, une fois en place avec vos yeux adaptés à l’obscurité, vous pouvez partir à la recherche des constellations, des planètes, etc.

Plusieurs partenaires de cet événement proposent du contenu pour l’occasion. C’est le cas d’Arte avec des documentaires le samedi 20 aout dès 12h05. Il y en aura notamment un « qui met en relation les travaux d'Einstein et Hawking et un documentaire inédit décryptant les menaces des astéroïdes auxquelles notre planète peut être confrontée et les efforts des agences spatiales pour mieux les détecter afin d’éviter des impacts dévastateurs ».

