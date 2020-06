Vénus : une planète étrange, quasi-jumelle de la Terre et qui « a mal tourné »

Deuxième planète de notre système solaire, Vénus est parfois qualifiée de « sœur jumelle infernale » de la Terre, en raison de sa température, son atmosphère, ses nuages acides, etc. Des sondes l'ont étudiée de près, non sans mal au départ, permettant d’en apprendre davantage. Mais une fois encore, de nombreux mystères demeurent.

Le Soleil est l'étoile au centre de notre Système solaire. Huit planètes orbitent autour (elles étaient neuf avec Pluton), toutes très différentes les unes des autres. Après Mercure, on continue de s'éloigner doucement en étudiant Vénus.

Elle aussi doit son nom à une déesse de la mythologie romaine. Mais n’allez pas croire que c’est la planète de l’amour et de la beauté pour autant. Cet astre, le plus brillant de notre système après le Soleil et la Lune, est également connu comme « l’étoile du berger », un titre trompeur puisque ce n’est évidemment pas une étoile.

Sur Vénus, un jour dure plus longtemps qu’une année

Située entre Mercure et la Terre, elle se trouve en moyenne à 108 millions de kilomètres de notre étoile, à la lisière de sa zone habitable (la Terre et Mars y sont). Elle fait le tour du Soleil en un peu moins de 225 jours terrestres.

Cette planète se démarque par deux particularités importantes : « c'est la seule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre », mais aussi à prendre « plus de temps pour faire une rotation sur son axe que pour tourner autour du Soleil ». En effet, « une journée vénusienne compte 243 jours [terrestres, ndlr], alors qu'il lui faut 224 jours pour tourner autour du Soleil », explique Michel Breitfellner, qui était en charge de la mission venue Express de l’ESA.

Lire notre dossier sur le Système solaire :

Une « planète étrange », sœur de la Terre à ses débuts…