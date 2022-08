Le télescope spatial James Webb ne déçoit pas, et c’est peu de le dire !

Lancé avec succès fin 2021, le télescope James Webb a terminé ses opérations de maintenance et laisse place à la science. De premières images époustouflantes ont été mises en ligne par les équipes en charge du JWST. Dans certains cas, il est possible de les comparer à l’honorable Hubble… qui fait pâle figure à côté du nouveau venu.

Il y a un peu plus de trois semaines, le télescope spatial James Webb dévoilait sa toute première image : l'amas de galaxies SMACS 0723, lorsqu’il avait 4,6 milliards d’années. Les agences spatiales européenne et américaine (ESA et NASA, respectivement) se réjouissaient du résultat : le télescope tenait ses promesses et laissait entrevoir de belles choses pour les années à venir. Depuis, d’autres ont été mises en ligne.

Un premier SMACS en juillet…

« Le premier champ profond de Webb n'est pas seulement la première image en couleur du télescope spatial James Webb, c'est l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain, à ce jour. Elle couvre une portion de ciel d'environ la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras », expliquait l’administrateur de la NASA Bill Nelson, repris par l’ESA.

Crédits : NASA

Dans cette photo, on retrouve des milliers de galaxies, dont certains sont des objets les plus faibles jamais observés dans l’infrarouge… mais l’Agence spatiale européenne précise que cette image ne fait « qu’effleurer » les capacités du télescope spatial. Éric Lagadec (astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur) explique que « les points brillants avec des croix sont des étoiles de notre galaxie. Tout le reste, c'est des galaxies ».

Sébastien Carassou, docteur en astrophysique, propose sur Twitter une comparaison entre cette image de Webb et la même zone photographiée par Hubble (en 1995). Le résultat est sans appel, Webb propose une image beaucoup plus lumineuse et détaillée que Hubble (ici et là par exemple). De plus, il n’aura fallu que 12,5 heures au nouveau venu pour obtenir cette image, contre plusieurs semaines à son ainé.

Voici une comparaison entre la photo de cet amas de galaxies prise par le télescope spatial Hubble (à gauche) et celle prise par le #JWST (à droite)

Pour la version HD de l'image (qui vaut le coup d’œil !) : https://t.co/uOdTD0c9At pic.twitter.com/vj0YQwARVg — Sébastien Carassou 🌎 (@FlashCordon) July 11, 2022

Deux images de la nébuleuse Southern Ring