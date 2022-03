Télescope James Webb : dans les entrailles de l'instrument MIRI, développé en Europe

Au sein du James Webb télescope, la France a largement participé à la mise au point de l'instrument MIRI, dont un jumeau se trouve au CEA, dans la région parisienne. Sur place, des chercheurs nous ont expliqué son importance et leurs attentes. Roue crantée, coronographie et Trappist-1 sont notamment au programme.

Après des années d'attente, le James Webb Space Telescope a décollé fin décembre pour se rendre au point de Lagrange L2. Tout s'est parfaitement déroulé, avec un placement sur une trajectoire aux petits oignons par Ariane 5 qui permettra au télescope d'avoir une durée de vie plus longue que prévue.

Tout va bien pour le James Webb

Désormais arrivé a sa destination, l'équipe en charge du JWST prépare et vérifie les instruments pour débuter les opérations scientifiques. Cette mise en place dure six mois environ et devrait s'achever fin juin. La Science – avec un grand S – pourra alors débuter.

Des étapes critiques d'alignement des miroirs viennent de se terminer avec succès. La NASA et l'ESA s’attendent « à ce que les performances optiques de Webb soient en mesure d’atteindre ou de dépasser les objectifs scientifiques pour lesquels l’observatoire a été construit ».

Quatre instruments sur le James Webb

En octobre, nous avions évoqué les enjeux et attentes de la communauté autour du télescope spatial James Webb, et ils n'ont évidemment pas changé depuis. Le satellite embarque pour rappel quatre instruments regroupés au sein d'ISIM (Integrated Science Instrument Module).

Sur le site officiel JWST.fr (développé par le CNES, le CEA et le CNRS), les chercheurs rappellent qu'« intégrer quatre instruments majeurs et de nombreux sous-systèmes dans une seule charge utile est une tâche ardue. Pour la simplifier, les ingénieurs ont divisé l’ISIM en trois régions ». Les quatre instruments ont des zones d'observations différentes et ne regardent pas le même point dans le ciel. Certains peuvent en revanche fonctionner en parallèle et des zones peuvent se recouper pour certains besoins. Tous les détails se trouvent ici.

Crédits : Sébastien Gavois

Aujourd'hui nous allons nous attarder sur un des deux instruments développés en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et la France : MIRI (Mid InfraRed Instrument) qui est le seul à observer dans l'infrarouge. James Webb embarque aussi le spectrographe NIRSpec, la caméra NIRCam et le spectographe NIRISS qui s'intéressent pour leur part au proche infrarouge.

Il y a quelques mois, nous nous étions rendus au CEA et avions discuté avec les scientifiques travaillant sur l'instrument MIRI. Nous avions également eu droit à une présentation de son « jumeau » resté sur Terre, dans les locaux du Centre de recherche à Saclay.

Baisser la température pour éviter les « courants d'obscurité »