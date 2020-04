La redevance copie privée, vache à lait des industries culturelles

Une remarque régulière nous est adressée : pourquoi tant d’articles publiés sur la redevance pour copie privée ? Nous pourrions en fait renverser la question : pourquoi si peu de médias s’intéressent-ils à une telle machine à cash ?

D’abord, qu’est-ce que la copie privée, et pourquoi existe-t-il une redevance sur les supports d’enregistrement ? La copie privée a été créée par une loi du 11 mars 1957. Elle part d’un principe simple : les titulaires de droits cinéma, musique, livre, photo, etc., ont un monopole sur l’exploitation de leurs œuvres.

Par principe, la reproduction d’un de ces contenus est soumise à leur autorisation préalable. Sinon ? Eh bien, vous commettez une contrefaçon. La loi précitée a néanmoins ouvert une brèche, à savoir une exception à ce monopole. Elle vous accorde la liberté de réaliser une copie de ces œuvres sans autorisation et sans que vous n’ayez à débourser à nouveau le moindre centime.

On comprend ici la logique : que chacun des usagers ait à demander une autorisation pour créer une compilation afin d’écouter de la musique en voiture n’aurait guère de sens. Dès lors, rapidement, les sociétés de gestion collective crouleraient sous l’équivalent d’une attaque DDoS de demandes (attaque par déni de service distribuée).

En 1957, les copies étaient toutefois rares, donc cela ne posait aucune problématique financière particulière. Cela dit, au fil des années et avec la démocratisation du matériel, les ayants droit ont quelque peu senti le vent tourner : K7 audio, VHS, etc. : les copies se sont démultipliées, de plus en plus faciles à réaliser et avec une qualité de reproduction à chaque fois améliorée. La loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur a donc changé la donne.

Impossible toutefois de revenir sur les fondamentaux de 1957, et donc d’interdire les copies, car cela supposerait des moyens intrusifs absolument fous pour surveiller toutes les pratiques individuelles. Le législateur a donc prévu qu’en contrepartie de la liberté de copier, les titulaires de droits percevraient désormais un dédommagement.

C’est la compensation ou redevance pour copie privée. Le Code de la propriété intellectuelle préfère, lui, parler de « rémunération » pour lui donner un versant alimentaire, qui n’a pas lieu d’être puisque cette ponction reste juridiquement d’ordre indemnitaire. Dans les années 1990, la redevance poursuit donc son long cheminement alors que le stockage numérique se généralise. Bye-bye l’analogique, bonjour les disques durs, les CD, les clefs USB, avant les cartes mémoires, les smartphones, les tablettes… En 2001, la directive communautaire sur le droit d’auteur reprend la logique française.

Elle crée en Europe la possibilité pour les États membres d’introduire cette compensation, mais uniquement pour les usages privés réalisés par les personnes physiques. Depuis, en France comme dans les autres États membres, c’est le socle juridique de ce prélèvement. De nombreux pays européens ont donc adopté ce régime, mais sous des modalités, barèmes et assiettes de perception différents. En France, ces sommes sont versées par les fabricants et les distributeurs lors de la mise sur le marché des supports, à partir des déclarations de stock.

Rien ne leur interdit ensuite de déporter cette charge sur les épaules des consommateurs. Les montants sont perçus par Copie France, société civile constituée par les sociétés de gestion collective comme la SACEM ou la SACD, avant d’être redistribuées entre elles, puis à leurs sociétaires, minorées à chaque strate des inévitables frais d’intermédiation.

En 1987, en France, 36 millions ont été ainsi collectés au titre de la redevance copie privée. Pas mal… Mais un an plus tard, la somme a atteint 61 millions d’euros, puis 88 millions en 1990, 115 millions en 1992, 225 millions en 2011, pour atteindre en 2017 près de 270 millions d’euros (voir les flux financiers de la copie privée).

Le pays peut même s’enorgueillir d’être en tête de tous les podiums de perception dressés régulièrement par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la société néerlandaise chargée de la perception des redevances copie privée, Stichting de Thuiskopie. Pourquoi ?

Raison N°1 : la composition de la commission