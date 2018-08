Festivals, lobbying, anti-piratage, Johnny, merci la copie privée !

La plateforme AidesCreation.org retrace l’ensemble des affectations des 25 % de la copie privée. Un trésor que les sociétés de gestion collective ont la confortable mission de réinjecter où bon leur semble, du moins dans les généreuses limites de la loi. Les chiffres 2017 sont enfin disponibles. Plongées dans leurs méandres.

Lorsque des supports de stockage sont introduits sur le marché français, une ponction est appliquée, c’est la redevance pour copie privée. Son montant varie suivant la capacité disponible et chaque type de support. Ces barèmes sont votés au sein d’une structure rattachée au ministère de la Culture, la commission Copie privée.

Les représentants de l’industrie culturelle y sont en force, avec 12 sièges, face à 6 consommateurs et 6 fabricants/importateurs. En 2016, 265 millions d’euros ont ainsi été prélevés grâce à ce levier.

Où vont ces sommes ? 75 % sont réparties entre auteurs, producteurs, etc. via les sociétés de gestion collective (Sacem, SACD, SDRM, Adami, Spedidam, Sofia, etc.). Le Code de la propriété intellectuelle oblige ces mêmes intermédiaires à conserver chaque année 25 % des montants – soit autour de 66 millions d’euros – avec lesquelles elles doivent soutenir plusieurs vastes postes : aide à la création, diffusion du spectacle vivant ou des actions de formation des artistes ainsi que dans les actions de défense, de promotion engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.

Jusqu’à une date récente, ces affectations étaient retracées dans des rapports adressés au ministère de la Culture, mais pas forcément au public. Nous avions déposé victorieusement une procédure « Cada » pour en obtenir copie, mais la Rue de Valois nous avait contraints en 2013 (après JC) à nous rendre sur place, expliquant qu’elle ne disposait pas de copie numérique.

L’épisode avait ému Aurélie Filippetti au point qu’en 2014, la ministre avait introduit un article imposant l’open data sur ces flux dans son l’avant-projet de loi Création. La même année, l’eurodéputée Françoise Castex avait ajouté une mention similaire dans sa résolution votée au Parlement, invitant « les États membres à publier des rapports décrivant ces affectations dans un format ouvert et des données interprétables » (point 23 du document).

L’arrivée de Fleur Pellerin au ministère avait curieusement fait disparaitre cet élan de transparence. Il aura fallu la pugnacité du député Marcel Rogemont, aussi bien dans son rapport sur la copie privée que dans un amendement taillé pour l’occasion, pour que ce volet réapparaisse dans la loi Création du 7 juillet 2016.

Depuis, la plateforme AidesCreation.org oblige les organismes de gestion collective (OGC ou SPRD, pour société de perception et de répartition des droits) aient l’obligation de publier chaque année sur une base de données électronique unique, un recensement de leurs aides : nom des bénéficiaires, montant et utilisation de ces sommes doivent être dûment répertoriés, régulièrement mis à jour et mis à disposition gratuitement sur Internet.

La confiance n’excluant pas le contrôle, un « commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations ».

La base a justement été mise à jour avec les chiffres 2017. 18 035 projets ont été soutenus. La somme totale des aides, selon un export CSV (laborieux) des données, dépasse 190 millions d’euros, sans doute en raison d’un décalage dans le temps entre les sommes perçues et celles affectées.

Quand la copie privée finance la lutte contre le piratage