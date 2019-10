Action culturelle : comment sont redistribués les millions d'euros de redevance copie privée

La plateforme « Aides Creation » répertorie l’ensemble des aides attribuées au titre de l’action culturelle. Les montants 2018 sont désormais disponibles. Tour d’horizon des projets financés par les sociétés de gestion collective à partir des 25 % de la redevance pour copie privée.

Le Code de la propriété intellectuelle oblige les sociétés de gestion collective à conserver un quart des redevance copie privée qu’elles perçoivent lors de la commercialisation de supports de stockage.

Un modèle présenté comme vertueux. Et pour cause, ces sommes doivent être réinvesties tout en étant « fléchées » : elles servent à financer les aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant, les actions de formation des artistes ou encore les actions de défense et de promotion engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.

Sur la calculatrice, le résultat est simple : avec 277 millions d’euros de redevance perçus en 2018 – un record absolu –, ce quart représente près de 70 millions d’euros (contre 66,5 millions d'euros l'an passé).

Open data

La plateforme AidesCreation.org retrace l’ensemble de ces flux, en des termes parfois très généraux. Précision de rigueur, cette mise en open data n’est pas un cadeau ou un luxe, mais une obligation arrachée après un combat né de notre demande CADA en 2013, citée par le député Marcel Rogemont dans son rapport sur la copie privée, qu’il a traduit ensuite dans un amendement adopté en 2015 dans le projet de loi Création.

Les postes arrosés par ces 70 millions d’euros l’an passé sont désormais tous en ligne, ou presque. En tout, 31 662 projets ont été soutenus, les deux destinations privilégiées étant l’aide à la création (16 659 projets) et la diffusion du spectacle vivant (12 988).

Les tops, les flops