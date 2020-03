L’Internet français (et européen) saturé ? Pas si vite…

Suite à l'expansion de Covid-19 en France et la mise en place du confinement, certains craignaient une « saturation », une « panne » ou... même un « effondrement » de l'internet français et/ou européen, chiffres à l'appui. Mais qu’en est-il exactement ? Si le réseau des FAI tient le choc, des congestions locales peuvent subvenir. On vous explique tout ça.

Cela fait des années que le plan France THD incite les FAI à revoir leurs infrastructures, pour aller de plus en plus vers la fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) plutôt que ce bon vieux xDSL à base de cuivre. L'objectif est au 100 % fibre vers 2025, le THD pour tous (80 % de fibre) était jusque là attendu pour fin 2022. Le tout sur fond de passage prochain à la 5G.

Les choses avancent donc, mais pas toujours aussi vite que certains le voudraient. Et comme bien souvent, c'est dans ce genre de cas qu'une crise vient nous démontrer que ces grands travaux ont leur intérêt, et que repousser sans cesse leur achèvement pose plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est ce qu'a produit la mise en place du confinement en France.

Une bonne partie de la population s'est retrouvée à la maison, devant soit télétravailler, soit s'occuper. Et dans les deux cas, les usages numériques étaient en bonne place, nécessitant large bande passante, latence réduite et stabilité... tout au long de la journée. De quoi augmenter la charge globale sur les FAI, qu'il s'agisse des quatre grands qui proposent des offres à l'échelon national, ou de ceux qui visent des marchés plus locaux et/ou spécialisés.

Mais étaient-ils tous prévus pour cela ? Ces derniers jours, certains ont laissé entendre que oui, d’autres affirment que non et mettent en cause des volontés politiques et économiques, dans un contexte particulier avec le lancement – finalement reporté – de la plateforme de SVOD Disney+. Quelle est donc la réalité des faits ?

Elle n’est pas ailleurs, mais plutôt entre les deux points de vue. Car deux semaines plus tard, force est de constater que l'Internet français tient le coup. Pourtant, à y regarder de plus près, on constate une hausse des problèmes remontés ici ou là. Après vous avoir expliqué le fonctionnement du réseau des réseaux, analysons ce qu'il se passe concrètement.

Des discours rassurants chez Orange et SFR avec des précautions...

Si les fournisseurs d’accès se voulaient confiants avant le confinement, c’est depuis un peu plus mitigé. Interrogé sur un risque d’explosion des réseaux de SFR, Grégory Rabuel, directeur général du FAI, est catégorique chez les Échos : « Non, le réseau de SFR est solide, prêt à absorber de très fortes hausses de trafic ». En même temps, on imagine assez mal un FAI affirmer haut et fort le contraire. Néanmoins, « il pourrait y avoir des problèmes de saturation significatifs en cas d'usages déraisonnables pendant plusieurs semaines », ajoute-t-il.

Même son de cloche de la part de Stéphane Richard au Figaro : « les réseaux vont tenir. On peut le dire sans forfanterie ni exagération ». Lui aussi ajoute un bémol : « Nous sommes dans un moment de l’histoire où nous assistons à un développement faramineux des usages, avec ou sans épidémie. Dans ces circonstances, il faut faire des ajustements, il faut que nous puissions intervenir, surtout pour répondre à l’accroissement de certains flux, comme ceux des professionnels de santé ».

... à analyser avec le recul des données disponibles

Au-delà de la déclaration des uns et des autres, nous avons décortiqué les données provenant de plusieurs points d’échange (IX/IPX) et d’opérateurs (les rares fois où elles sont disponibles) afin d’avoir une vision globale de la situation.

S’il y a évidemment un aspect politique dans cette histoire – avec l’éternelle question « qui-paye-quoi » – il y a également un versant technique. Le confinement et l’explosion du télétravail ont en effet des incidences sur certains des « tuyaux » d’Internet, c’est indéniable et les chiffres le montrent.

Il en est de même pour la bande passante utilisée par Netflix : après des hausses au début du confinement, elle a chuté suite aux mesures de réduction de la qualité d’image mises en place. De quoi inciter le BEREC, régulateur européen des télécoms, à intervenir et s'exprimer sur le sujet.

Des hausses sur les points d’échange ? Oui… et non