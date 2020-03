Réduction de la définition : Google obtempère, Netflix joue le jeu... à sa manière

Mise à jour : Peu après la publication de notre actualité, Google a annoncé « mettre tout le trafic en Europe de Youtube "en définition standard" et ceci par défaut ». Selon nos constations, ce n'est pas encore actif. Le déploiement devant se faire progressivement.

Cédric O et Thierry Breton sont confiants sur la capacité des opérateurs européens à tenir le choc, même en période de confinement. Mais ils appellent les acteurs exploitant la vidéo en ligne à la responsabilité, en réduisant leur définition de diffusion. Si Netflix a entendu le message, il adapte sa réponse à la réalité du marché.

Avec le confinement en place dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, et l'augmentation du télétravail et du temps passé à la maison qui en découlent, services en lignes et réseaux de télécommunications sont plus sollicités que d'habitude. De quoi inquiéter certains acteurs, qui craignent une panne générale. Il existe néanmoins une réglementation précise sur le sujet, permettant aux fournisseurs d'accès de prendre des mesures en cas de problème.

Pour le moment, tout va bien

Pour le moment, tout le monde se veut rassurant. Tant la Fédération Française des Télécoms que le Secrétaire d’État chargé du Numérique Cédric O. Dans un communiqué, ce dernier indique ainsi qu' « aucun incident majeur n’a été constaté et la situation actuelle ne soulève pas d’inquiétude générale à court terme ».