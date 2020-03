On vous explique (simplement) comment fonctionnent les tuyaux d’Internet

Chaque jour, nous utilisons internet comme si de rien n'était, sous diverses formes. Cette « technologie » est de celles, tellement abouties, qu'elles en deviennent invisibles. Mais la réalité de nos connexions et de leurs « tuyaux » est aussi complexe que robuste, comme nous avons pu le constater ces derniers jours. On vous détaille tout ça.

Jusqu'en février dernier, les grandes questions qui se posaient pour l'internet français étaient tout sauf nouvelle, concernant l'évolution de son infrastructure : le fameux plan très haut débit qui doit mener à une généralisation de la fibre jusqu'à l'abonné sera-t-il dans les temps ? Qui seront les grands vainqueurs et perdant de la révolution 5G ?, etc.

Puis vînt le coronavirus (SARS-CoV-2) et avec lui son lot de réactions et de nouvelles problématiques, comme la mise en place d'un confinement national. Dès les premiers jours, les opérateurs se sont voulus rassurants : ils étaient prêts, pouvaient affronter la crise... puis patatras. On a vu les politiques exiger la limitation de la définition des services de vidéo pour éviter la surcharge, Orange s'inquiéter du lancement de Disney+, Cédric O obtenir son report.

À en croire certains, l'internet français (qui a plus de 250 à 300 Gb/s de bande passante globale, on vous rassure) risquait la surcharge. Argumentaires sur le besoin de préserver le réseau mobile et risques sur le fixe se sont peu à peu mélangés sur fond de conseils plus ou moins bien inspirés, entre #TousEnWifi et besoin de cesser de jouer en ligne.

Comment est-on passé en seulement quelques jours d'une situation à l'autre ? Surtout quand plusieurs spécialistes de ces questions battaient en brèches les arguments que l'on pouvait entendre ici ou là à l'époque. C'est malheureusement ce qu'il se passe lorsque les stratégies politiques et commerciales se mêlent aux impératifs techniques en période de crise.

Mais pour l'internaute, l'utilisateur, le citoyen, comment y voir clair ? Lorsque nous avons cherché à analyser la situation, un constat s'imposait avant tout : personne ne comprend rien à la façon dont Internet et ses tuyaux fonctionnent. Nous avons alors décidé de faire turbiner nos méninges à la vitesse de la puissance Fibre* pour tenter de vous expliquer tout ça.

En espérant que cela vous permettra d'y voir plus clair dans ces histoires d'Internet qui sature ou non. Mais, que cela pourra également servir à ceux qui ont à informer ou à prendre des décisions sur ce secteur aussi vital que complexe.

Notre dossier sur la composition d'internet et ses points de saturation potentiels :

On vous explique (simplement) comment fonctionnent les tuyaux d’Internet

L'Internet français saturé en pleine pandémie ? Pas si vite… (à venir)

Comment Disney+ et Netflix diffusent leurs contenus en France (à venir)

Internet, version courte