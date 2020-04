Disney+ vs Netflix : analyse de deux manières de diffuser des contenus en France

Un internaute qui regarde une vidéo sur Disney+ ou Netflix ne sera pas comparable pour un fournisseur d’accès à Internet. En cause, l’interconnexion proposée par les plateformes de streaming : Netflix se faufile jusque dans les datacenters des FAI, quand Disney+ « tire » via des serveurs cache en Europe. On vous explique tout ça.

Après avoir décortiqué le fonctionnement des tuyaux d’Internet – FAI, CDN, peering, backbone, etc. – et regardé l’état du réseau Internet en France et en Europe, nous disposons désormais de toutes les cartes en main pour nous pencher sur Disney+, dont le lancement a finalement été reporté au 7 avril à la demande du gouvernement (entre autres).

C’est une affaire qui mélange à la fois contraintes techniques – avec la présence ou non de serveurs de cache en France –commerciales et politiques, le tout sur fond de confinement. Comme nous allons le voir, l’approche des deux plateformes de streaming est complètement différente, avec des conséquences importantes pour les réseaux des FAI…

Un sujet dont le client final n’a généralement que faire, mais dont il « subi » les conséquences.

Notre dossier sur la composition d'Internet et ses points de saturation potentiels :