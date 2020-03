Une défaillance des services Google en raison… d'un bug logiciel dans des routeurs

Un vent de panique a soufflé sur le Net cette nuit : des services de Google étaient inaccessibles dans la région d’Atlanta. Il n’en fallait pas plus pour relancer la machine avec de gros titres sur les conséquences de la pandémie sur les réseaux…

Il n’en était en fait rien et Urs Hölzle (vice-président de Google en charge des infrastructures) a joué les pompiers. Un billet de blog a été mis en ligne : « il est naturel de se demander si le réseau Google peut gérer la charge. La réponse courte est oui ».

Dans un fil twitter, il détaille les raisons de la panne : « un bug logiciel dans un routeur tiers a affecté plusieurs routeurs, qui ont tous planté à peu près au même moment. Ces pannes sont assez rares, mais lorsqu'elles surviennent, elles ont tendance à avoir un impact plus important et à faire la une des journaux ».

La cause a été identifiée et un correctif déployé en urgence par le fabricant. Il est actuellement testé par Google, le problème ne devrait donc plus se reposer à l’avenir.

Google en profite pour rappeler que lorsqu’un routeur tombe en panne « proprement » (il s’éteint par exemple), le basculement est rapide et invisible pour les utilisateurs. « Nous avons "beaucoup" de routeurs (pas seulement deux) à Atlanta, donc ce n'était pas un problème de redondance » ajoute-t-il.

Si vous voulez savoir comment fonctionne précisément Internet (au niveau physique), nous venons justement de publier la première partie de notre dossier