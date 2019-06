Firefox bloque désormais de nombreux cookies tiers par défaut

C'était attendu, c'est fait : après avoir amélioré pendant des mois ses protections contre le pistage des internautes, Firefox renforce ceux actifs par défaut. Une manière de se rapprocher de ses utilisateurs, mais aussi de répondre aux évolutions de la concurrence alors que le pillage des données continue.

On pouvait penser que l'entrée en vigueur du RGPD il y a un an allait modifier les mentalités, c'était sous-estimer la profondeur du mal qui touche les éditeurs et le modèle économique du web actuel.

Il est encore rare de trouver des sites qui respectent réellement la notion de consentement de l'utilisateur lorsqu'il s'agit de récolter des données, ou pire, de les fournir à des tiers à travers des scripts placés sur leurs pages. Les sites de presse sont les premiers concernés, disposant pourtant d'une bienveillance continue de la CNIL.

Mais ils sont loin d'être les seuls, les navigateurs et extensions étant les seuls acteurs à même d'apporter aux internautes une protection, un respect de leurs droits pourtant inscrits pour certains dans la loi française et européenne depuis plus de dix ans. Certains acteurs l'ont bien compris et misent de manière croissante sur la protection de la vie privée.

Protection des données : entre marketing et actions concrètes