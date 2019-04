Edge (Chromium) : entre grand ménage et vraies opportunités

Deux canaux ont été ouverts pour essayer le nouvel Edge basé sur Chromium. Même si la période de test ne fait que commencer, de nombreuses informations ont été publiées par Microsoft. On en sait notamment beaucoup plus sur ce qui a été supprimé et les pistes de développement actuel.

Microsoft a ouvert les canaux Canary et Dev pour son Edge rebâti sur Chromium il y a environ trois semaines. Le premier fournit des versions compilées chaque jour et sont les plus à mêmes de contenir des bugs. Le second ne génère qu’une build par semaine, donc en général un code de meilleure tenue.

Aucun des deux n’est cependant aussi stable que le canal bêta, qui doit être ouvert prochainement. Le code passera alors par un processus qualité spécifique. Reste que les préversions actuellement proposées sont largement utilisables et fonctionnent même étonnamment bien.

Les informations publiées par Microsoft permettant par ailleurs de se faire une idée plus précise du travail réalisé jusqu’ici, même si toutes ne viennent pas directement de l’éditeur.

Le grand ménage des fonctions liées à Google