Brave fait de Qwant son moteur de recherche par défaut

Quatre ans après son lancement, Inbox fermera donc définitivement ses portes d'ici quelques mois. Google explique que des expériences et autres améliorations lancées sur Inbox ont été ajoutées à Gmail au fils des mois : emails en attente, rappels automatiques, actions de survol, réponses suggérées, etc.

L'éditeur souhaite désormais se consacrer uniquement à Gmail. Est-ce le signe d'un faible nombre d'utilisateurs pour Inbox ? Ce n'est pas précisé. Un guide de transition d'Inbox vers Gmail a été mis en ligne.

Il ne proposera « plus d'assistance pour Inbox à partir de 2019 » et Inbox by Gmail « fermera à la fin du mois de mars 2019 ».

Suite à la mise en place du nouveau mode hors ligne de Gmail, la Chrome App Gmail Offline sera supprimée du Chrome Web Store à partir du 3 décembre. Il était déjà recommandé de ne plus l'utiliser depuis des mois.