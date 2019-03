Firefox 66 : blocage (partiel) de la lecture automatique et support de Windows Hello

Mozilla prévient depuis des mois : Firefox va progressivement durcir le ton face aux nuisances en tous genres, qu'il s'agisse de pratiques publicitaires ou d'astuces permettant aux sites de gonfler leurs audiences. Mais Firefox 66 ne se limite pas qu'à cela.

La feuille de route diffusée il y a tout juste un an par la fondation Mozilla était claire : les mois à venir devaient être sous le signe d'une plus grande attention vis-à-vis de ce qui peut gêner l'utilisateur ou lui nuire.

Il faut dire qu'entre les évolutions d'Apple en la matière (via ITP), la montée en puissance de Brave et Google qui est toujours ultra-majoritaire, les temps sont durs pour Firefox qui doit apprendre à se démarquer et séduire à nouveau les internautes. Ainsi, de nouveaux paramètres de blocage du pistage ont été récemment introduits dans le navigateur.

Ils doivent être progressivement renforcés, Firefox 66 enfonçant le clou sur certains points. Il faut néanmoins continuer d'user d'astuces pour être complètement tranquille.

La lutte (partielle) contre la lecture automatique