Exposition aux ondes (DAS) : l’ANFR a vérifié 102 téléphones en 2022, 8 dépassaient les limites

Comme chaque d’année, l’Agence nationale des fréquences publie son bilan « des contrôles de surveillance du marché des téléphones mobiles ». 102 téléphones ont été contrôlés, huit étaient non conformes. Avant d’entrer dans le vif du sujet (avec les détails), quelques rappels importants pour la suite.

L’ANFR n’établit pas les valeurs réglementaires (des explications sont disponibles par ici), son rôle est de vérifier les documents des constructeurs et, si elle l’estime nécessaire, procéder à des mesures de contrôle sur des appareils prélevés dans le commerce. C’était le cas de l’iPhone 12, avec le déferlement médiatique qui a suivi. Elle ne peut sanctionner un fabricant d’une amende administrative de 7 500 euros qu’en cas de récidive de l’infraction. La première mise en demeure est donc « gratuite ».

Tête, tronc, membre et distance, vous avez les bases ?

En France, trois types de DAS sont soumis à des limites réglementaires avec des procédures pour mesurer le DAS, et peuvent donc faire l’objet de vérifications de la part de l’ANFR :

DAS tête : le téléphone est sur l’oreille, avec une conversation vocale lancée. La méthodologie de mesure est décrite dans la norme NF EN 50360. La valeur limite est de 2 W/kg.





: le téléphone est sur l’oreille, avec une conversation vocale lancée. La méthodologie de mesure est décrite dans la norme NF EN 50360. La valeur limite est de 2 W/kg. DAS tronc : le téléphone est porté près du tronc, par exemple dans une poche de veste ou dans un sac. C’est la norme NF EN 50566 qui établi le protocole de mesure. Jusqu’en avril 2016, elle pouvait se faire entre 0 et 25 mm de distance, à la libre appréciation du fabricant. Le changement est important puisque le DAS baisse rapidement lorsque la distance augmente. Depuis, elle est fixée à 5 mm, avec un maximum de 4 W/kg.





: le téléphone est porté près du tronc, par exemple dans une poche de veste ou dans un sac. C’est la norme NF EN 50566 qui établi le protocole de mesure. Jusqu’en avril 2016, elle pouvait se faire entre 0 et 25 mm de distance, à la libre appréciation du fabricant. Le changement est important puisque le DAS baisse rapidement lorsque la distance augmente. Depuis, elle est fixée à 5 mm, avec un maximum de 4 W/kg. DAS membre : le téléphone plaqué contre un membre, par exemple tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon. La distance de mesure est au contact, donc à 0 mm. C’est de nouveau la norme NF EN 50566 qui entre en jeu. La valeur limite est de 4 W/kg.

95 contrôles en 2020, 141 en 2021 et 102 en 2022

Pour la petite histoire, sachez que la France a demandé à l’Europe de passer au contact – c’est-à-dire à 0 mm – pour le DAS tronc, mais ce n’est pas encore acté officiellement, l’ANFR doit donc pour le moment rester sur 5 mm. Cette demande faisait suite à un rapport de l’ANSES de 2019 sur les « effets sanitaires éventuels liés aux valeurs élevées de DAS de téléphones mobiles portés près du corps ».

Le gouvernement publiait à l’époque (2019) quatre actions afin de « limiter l’exposition aux émissions de certains téléphones mobiles et mieux informer le public ». Il était notamment question pour l’ANFR d’augmenter la cadence de 30 % dès l’année suivante. Chose faite en 2020 avec 95 téléphones au lieu de 74 et le rythme s’est même accéléré en 2021 avec 141 contrôles.

Et en 2022 ? une baisse de régime : « L’ANFR a contrôlé les débits d’absorption spécifiques (DAS) de 102 téléphones de 33 marques différentes ». On reste néanmoins largement au-dessus du niveau de 2019. Attention, des chiffres à prendre avec des pincettes puisque le bilan ne prend en compte que les dossiers clôturés, c’est-à-dire ceux pour lesquels tout va bien ou qu’une mise à jour a été déployée et validée par l’ANFR.

Voici les huit smartphones dépassant les limites. Tous ont eu droit à une mise à jour dont l’efficacité a été vérifiée par de nouvelles mesures de l’ANFR (enfin d’un laboratoire indépendant mandaté par l’Agence)… parfois en s’y reprenant à plusieurs reprises, jusqu’à trois fois pour Logicom.

Pas de prise de (DAS) tête