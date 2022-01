Oreillettes filaires, « Air-Tube » et Bluetooth : quelle exposition aux ondes ?

Pendant des années, les recommandations officielles étaient d’utiliser des écouteurs pour réduire son exposition aux ondes, mais est-ce vraiment utile ? Si oui dans quelle mesure ? L’ANFR apporte des réponses, avec en plus un avis sur les écouteurs filaires « Air-Tube ».

En préambule, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) rappelle que « les kits oreillettes permettent de réduire le niveau d’exposition du corps humain, et plus particulièrement de la tête, aux champs électromagnétiques induits par l’usage des téléphones ». Elle se propose d’apporter une précision importante et qui manquait cruellement : dans quelle proportion.

Six kits ont été testés : deux filaires – dont un Air-Tube, nous y reviendrons – et quatre Bluetooth. Rappel important : selon la norme EN 50663:2017, les kits sans fil, « parce qu’ils émettent à une puissance inférieure à 20 mW, sont exemptés de l’évaluation du niveau de DAS », contrairement aux smartphones par exemple. Un des buts de cette étude est donc de « mieux situer l’ordre de grandeur de leur exposition, notamment en comparaison avec le DAS produit par le terminal ».

Fidèle à son habitude, l’ANFR réalise des tests en mode « pire cas », c’est-à-dire quand les niveaux de puissance des dispositifs sont réglés au maximum durant toute la durée des mesures. Ainsi, le « téléphone émet à puissance maximale en mode voix sur les bandes GSM et WCDMA. En LTE [4G, ndlr], le téléphone émet à puissance maximale en mode donnée ».

Sans plus attendre la conclusion (sans surprise) : « Cette étude confirme que l’utilisation des kits oreillettes, qu’ils soient filaires ou sans fil, permet de réduire le niveau d’exposition maximale aux ondes par rapport à un usage direct du téléphone contre l’oreille ». Passons maintenant au détail des chiffres.

Avec des écouteurs, beaucoup moins d’expositions aux ondes