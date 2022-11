Exposition aux ondes : Samsung écope d’une amende pour dépassements de DAS

Des fabricants se font régulièrement épingler par l’ANFR pour dépassement de DAS. Ils se mettent alors en conformité et la procédure s’arrête là. Les sanctions financières sont plus rares. Samsung vient d’écoper d’une amende administrative de 7 500 euros.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) prélève chaque année des dizaines de smartphones dans le commerce afin d’analyser leur niveau d’émission d’ondes, et elle mandate pour cela un laboratoire indépendant. On parle de DAS (débit d'absorption spécifique) avec une unité en W/kg. Trois types de mesures peuvent être contrôlées : DAS tête, DAS tronc (avec une distance de 5 mm) et DAS membres.

En France, les valeurs réglementaires à ne pas dépasser sont de 2 W/kg pour les deux premiers et de 4 W/kg pour le DAS membres (entrée en vigueur en juillet 2020).

Le Wiko Y82 dépasse la limite de 0,01 W/kg

Régulièrement, des smartphones sont épinglés pour avoir dépassé une ou plusieurs limites réglementaires. Dans les cas récents on peut signaler les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Galaxy Note 10 Plus, Hisense Infinity H30, Gigaset GX290, Realme 7i, etc.

Aujourd’hui c’est au tour des Galaxy Z FLIP de Samsung et Y82 de Wiko d’être mis à jour pour avoir dépassé de DAS. On s’étonne de ne pas trouver les rapports détaillés sur la page open data de l’ANFR, nous avons demandé à l’Agence pour quelle raison ils n’étaient pas (encore ?) présents.